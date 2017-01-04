Kamyon farlarıyla pisti aydınlatın

Denizli’deki darbe davasına, FETÖ’cü albayın Söke’den Denizli’ye getirilen komandoların Ankara’ya sevki için verdiği ilginç talimat damgasını vurdu. Albayın komandoları alacak nakliye uçaklarının iniş yapabilmesi için, 20 kamyonun dizilip pisti aydınlatmasını istediği ortaya çıktı

Darbe girişimi sırasında komandoları Denizli'den Ankara'ya götürmek isteyen Kurmay Albay Erol Akman'ın havaalanının ışıklarını açamayınca, havada tur atan nakliye uçaklarını indirmek için, "Kamyonları yan yana dizip farlarını açın, uçakları öyle indirin" diye emir verdiği ileri sürüldü. Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 60 subayın yargılandığı FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada eski Söke 2. Komando Taburu Karargâh Bölük Komutanı Yüzbaşı Celil Basıkar savunma yaptı. Basıkar, "Söke'deki birliğin Denizli'ye taşınma işlemleriyle ilgilenirken 13 Temmuz'da tabur komutanı Alper Ağaoğlu, 'taşıma işlemi durduruldu. Denizli'de 5 günlük eğitim faaliyeti emri geldi' dedi. Biz de sivil otobüslerle Denizli'ye gittik. Eğitimin ikinci günü olan 15 Temmuz saat 16.30'da tugaydan ismini bilmediğim bir başçavuş, gece intikal eğitimi için, rütbelilere iki dolu şarjör, tabur için de beş sandık mermi verdi. Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir de mühimmatın fazla olduğunu söylediğimde 'ülke karışık, terör olayları var, istihbarat geldi, yolda başımıza bir şey gelse adamlara taş mı atacağız?' yanıtını verdi" dedi.



ŞOFÖRLER UYUYORDU

Basıkar, Çardak Hava Meydan Komutanlığı'na girdikten sonra 11. Komando Tugayı Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Erol Akman'ın, sıkıyönetim ilan edildiğini, gelecek uçaklarla Ankara'ya gitmelerini emrettiğini belirtti. Ankara'da bir bölgenin güvenliğini sağlayacakları talimatı üzerine harekete geçtiğini savunan Basıkar, "O sırada pist karanlık olduğu için inemeyen 2 nakliye uçağının havada döndüğünü fark ettim. Ardından, pisti aydınlatan ışıkların şalterini aradıklarını ama bulamadıklarını öğrendim. Bunun üzerine Albay Erol Akman bana pistin kenarlarına belirli aralıklarla 20 aracı sıralayıp farlarını açarak pisti aydınlatmam emrini verdi. Ben şoförlerin uyuduğunu söyledim ve bu emir uygulamaya geçmedi" diye konuştu. Basıkar savunmasında Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir'in de nizamiyeye dizdiği iki kol askere, 'Polis ya da yabancı birisi gelirse önce ayaklarına doğru sonra bellerinden aşağıya ateş edin' emrini verdiğini, oradan ayrılmak istediğinde ise "Buradan ayrılan vatan hainidir" diyerek, nizamiyedeki tankeri patlatmakla tehdit ettiğini ileri sürdü.



ŞALTERİ BULAMAMIŞLAR!

Sanıklardan Üsteğmen Oğuz Ay da Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir'in, 30 askerle, 3 binada pisti aydınlatmak için şalter aradığını anlattı.