Lokanta sahibi: Olayla ilgim yok

Reina'daki katliamı gerçekleştiren "Abu Muhammed Horasani" kod adlı teröristin, katliam sonrası geldiği Zeytinburnu'da bir çalışanından taksi ücreti için para aldığı iddia edilen lokantanın sahibi Şemsettin Dursun, ''Olayın benimle ilgisi yok. Olsaydı lokanta şimdi çalışmazdı'' dedi.

Ortaköy'deki hain saldırıyı düzenleyen "Abu Muhammed Horasani" kod adlı terörist, iddiaya göre katliamın ardından iki kez taksi değiştirerek Zeytinburnu'na geldi. Nuri Paşa Mahallesi Şuayip Seferoğlu Sokak'ta Uygur Türklerine ait ''Mölcer Dağ Cafe'' adlı lokanta çalışanlarından para alarak taksinin ücretini ödedi. Sonrasında ise kayıplara karıştı. Teröristin kaçış güzergahlarında bulunan tüm kamera görüntülerini teker teker inceleyen polis ekipleri, görüntülerden yola çıkarak lokantada çalışan 7 kişiyi gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan 7 şüphelinin teröristle bağlantısı araştırılıyor.

O lokantanın sahibi konuştu!

TÜRKİYE BİZE KUCAK AÇTI

Söz konusu lokantanın sahibi Şemsettin Dursun, saldırıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını söyleyerek, ''Benimle ilgisi olsaydı lokanta şimdi çalışmazdı. Polisler ifademi aldılar, daha sonra lokantanı açabilirsin dediler" diye konuştu. Teröristin taksiyle dükkanın önüne geldiği ve taksi ücreti için lokantadaki bir çalışandan para aldığı yönündeki iddialara ilişkin ise Dursun, "Bu konu hakkında bilgim yok. Ama biz şuan çalışmaktayız. Türkiye bize kucak açtı, yardımcı oldu. Uygur Türkleri tarafından böyle bir saldırının yapıldığına inanmak bile istemiyorum. İnşallah değildir. Çalışanlarımdan birkaçı gözaltına alındı. İnşallah onların da suçsuz olarak çıkacağına inanıyorum" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KONULDU

Lokantanın hemen yanında bulunan bir işyerinin sahibi Mehmet Tahincioğlu ise, güvenlik kamerası görüntülerini polisin aldığını belirterek, "Gece 03.00 ile 03:30 arasında bir taksiyle buraya geliyor. Burada birileriyle para alışverişi yapıyor. Daha sonra kayıplara karışıyor. İki gün önce polis ekipleri işyerimin güvenlik kamerasına ait kayıt cihazımı aldılar. Görüntülerde, bir taksinin yanaşıp birinin para vermesi ve taksinin uzaklaşması vardı." diye konuştu.