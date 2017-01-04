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Malatya’da FETÖ/PDY soruşturmasıMahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 09:54 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 09:56
Malatya’da FETÖ/PDY soruşturmasıMahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı
Malatya’da FETÖ/PDY soruşturmasıMahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklandı

Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmasında mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 6’ısı tutuklandı.

Konuyla ilgili Malatya Valiliği OHAL Bürosundan yapılan yazılı açıklamada Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 17 şüphelinin sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Savcılık sorgularının ardından çeşitli rütbelerdeki 3 polis ile 2 öğretmen ve bir mühendis sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken 11 polis ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.