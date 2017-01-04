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Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 09:48

Manisa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Manisa Celal Bayar Üniversitesi örgütlenmesine yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün üniversite yapılanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Manisa, İstanbul, Bursa, Kastamonu, İzmir, Malatya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi eski genel sekreteri A.V'nin de bulunduğu B.S.Ü, F.K, M.K, M.Z.K, M.T, Ü.A, M.A, A.T, F.Ö, B.A. ve N.M. gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.