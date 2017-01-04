Obama’dan Erdoğan’a taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Barack Obama dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Obama görüşmede, terör örgütü DEAŞ'ın yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy'de, bölücü terör örgütü PKK'nın da 17 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştirdiği terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Erdoğan'a taziyelerini iletti. Yaralılara da acil şifa diledi. Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadelede kaydedilen son gelişmeleri ele alan iki lider, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakın işbirliği halinde çalışmaya devam etmeleri gerektiği hususunda mutabık kaldı. Obama, Suriye'de ateşkesin ülke genelini kapsamasını ve rejim ile muhalifler arasında siyasi müzakerelerin başlamasını sağlama amacıyla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını da belirtti. Kıbrıs meselesine de değinilen görüşmede her iki lider, halihazırdaki müzakere sürecinin, iki kesimli, iki toplumlu bir çözümle adada birliğin sağlanmasıyla neticelenmesi temennisinde bulundu. ANKARA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme, yargı organlarının başkan ve temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün öğle yemeğinde bir araya geldi.



'Özgürlük cumhurbaşkanına hakaret hakkı vermez'

İzmir Karşıyaka 7'nci ve İstanbul 43'üncü Asliye Ceza mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), cumhurbaşkanına hakaret suçuna 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası öngören 299'uncu maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. Düzenlemenin anayasaya uygun olduğuna karar veren AYM, gerekçeli kararında cumhurbaşkanına hakaret suçunun millete ve devlete karşı suçlar bölümünde yer almasının normal olduğunu belirtti. Kararda, "İfade özgürlüğü, kişilere hakaret etme hakkı vermez, zira hakaret eyleminde başkalarının şöhret veya itibarlarına saldırı söz konusudur. Böyle bir durum hiçbir hukuk düzeni tarafından korunmaz" denildi.