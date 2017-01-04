Reina'ya saldıran terörist Konya'da ne yaptı?

AHaber'de Memleket meselesi programında Ortaköy saldırısını gerçekleştiren terörist hakkında edinilen yeni ve çok önemli bilgiler paylaşıldı. Hücre evi ayrıntısının da ortaya çıktığı gerçekleri A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı. İşte ayrıntılar

Az önce Konya otogarına girdik ve teröristin hangi isimle bilet aldığına dair net bilgilere ulaştık.Terörist 15 Aralık'ta Konya otogarına girdi. Bilet alacağı gişeye yöneldi kimliğini ifşa etmemek için burada farklı bir isim söylemesi gerekiyordu ve o isim "Ebu Muhammed".

YOLCU KAYITLARI İNCELENİYOR

Terörist Ebu Muhammed adıyla bilet aldı.Gişe görevlileri ve firma çalışanlarının ifadelerine de başvuruldu.Çalışanlar Ebu Muhammed ismiyle bilet aldığı bilgisini paylaştılar.Firma sadece İstanbul'a değil yurdun dört bir yanına bilet satıyor bu yüzden de saldırganın nereye gittiği konusunda net bir bilgi yok.Biz firmadan neresi olduğunu öğrenmek istedik ancak firma 2016 kayıtlarının kapandığını 2017 yılı kayıtlarının açıldığını,sistemi bilgi işlemci tarafından geriye taratacaklarını söylediler.

TERÖRİST NEREYE YOLCULUK ETTİ?

Hemen şu sıcak bilgileri aktaralım 15 Aralık'ta eğer terörist İstanbul'a geldiyse şayet firmanın o gün İstanbul'a giden sadece bir otobüsü bulunuyor.10.00 sularında otobüsün İstanbul'a gitmiş olabileceği bilgisini aktaralım. Güvenlik kameralarında net bir saat yok.

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SİLAHLARI NEREDEN ALDI?

Terörist otogardaki güvenlik noktalarından kolayca geçti çünkü üzerinde taşıdığı çanta ve benzeri bir yük yoktu. Bu detayda bileti Konya'dan almadığına işaret ediyor. Terörist bu noktadan içeri girdi güvenlik kapısına yöneldi ve buradan kolayca geçti. Şu notu aktaralım elinde çantası yoktu. Silahı olmuş olsaydı eğer otogar özel güvenliği ve Emniyet Teşkilatı yetkilileri tarafından yakalanacaktı.Bu bilgi teröristin o silahı Konya'dan temin etmediğini gösteriyor. Konya otogarında bütün girişlerde güvenlik kontrolü yapılıyor. Ayrıca izlediğiniz görüntülerde de teröristin elinde çanta olmadığı açık bir şekilde görülüyor.

DEAŞ HÜCRE "EVLERİNDE" KALDI

Burada bulunduğumuz süre zarfında önemli bir bilgiye daha ulaştık. Teröristin Konya'ya ilk gelişi olmadığını birkaç kez Konya'ya geldiğini öğrendik. Saldırıyı gerçekleştirmeden Kasım ayının sonlarında da Konya'ya geldiği konusunda bilgi aldık. İddia edildiği üzere DAEŞ'in hücre evlerinde kaldığı bilgisi geldi fakat bu bilginin doğrulatabildiğimiz kesin bir bilgi olmadığına sizlerle paylaşmak isterim.

15 gün Konya'da üç farklı hücre evinde kaldı ve o hain saldırıyı gerçekleştirmeden birkaç gün önce o hücre evlerinin tamamen boşaltıldı. Saldırı planı Konya'dan yapıldı.Şu bilgiyi aktaralım teröriste kapılarını açanlar saldırıdan birkaç gün önce o evi terk ettiler.Ve polis baskın düzenlemek için o evlere yöneldiğinde kimseye ulaşamadı.