Soğukkanlı bir ölüm makinesi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ortaköy katliamcısının Taksim’de çektiği selfie videoyu değerlendirdi: Video, katilin ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Saldırı, DEAŞ’ın önceki kaba saba eylemlerinden farklı

Ortaköy'deki kanlı saldırıyı düzenleyen teröristin soğukkanlı ve kendinden emin adımlarla Taksim'de çektiği videoyu, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar yorumladı. Ağar'a göre viedodaki vücut dili, katilin ne denli soğukkanlı olduğunun da bir kanıtı....



"KARARLI VE ACIMASIZ"

Ağar, selfie çubuğuyla çekilen videodaki katilin tavırlarını şöyle yorumladı: "Bu video katilin bize ne kadar rahat, kararlı, kendinden emin ve soğukkanlı bir profesyonel olduğunu gösteriyor. Bu adam kendi sapık ideolojisine inanmış, beyni, zihni bu ideoloji tarafından yıkanmış bir ölüm makinesi. Yani siz bu işler için eğitilmiş bir profesyonel olsanız da bir insana, canlı ete ateş etmek zor bir şeydir. Bu adam gözünü kırpmadan profesyonel bir şeklide 39 insanı öldürdü. Bu bize ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor."