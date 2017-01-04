Soğukkanlı bir ölüm makinesi

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar Ortaköy katliamcısının Taksim’de çektiği selfie videoyu değerlendirdi: Video, katilin ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Saldırı, DEAŞ’ın önceki kaba saba eylemlerinden farklı
Ortaköy'deki kanlı saldırıyı düzenleyen teröristin soğukkanlı ve kendinden emin adımlarla Taksim'de çektiği videoyu, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar yorumladı. Ağar'a göre viedodaki vücut dili, katilin ne denli soğukkanlı olduğunun da bir kanıtı....
"KARARLI VE ACIMASIZ"
Ağar, selfie çubuğuyla çekilen videodaki katilin tavırlarını şöyle yorumladı: "Bu video katilin bize ne kadar rahat, kararlı, kendinden emin ve soğukkanlı bir profesyonel olduğunu gösteriyor. Bu adam kendi sapık ideolojisine inanmış, beyni, zihni bu ideoloji tarafından yıkanmış bir ölüm makinesi. Yani siz bu işler için eğitilmiş bir profesyonel olsanız da bir insana, canlı ete ateş etmek zor bir şeydir. Bu adam gözünü kırpmadan profesyonel bir şeklide 39 insanı öldürdü. Bu bize ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor."
ARKASINDAKİ GÜÇ...
Reina'da yılbaşı gecesi yaşananlar ve katilin eylem için içeriden destek alıp almadığı tartışmaları hakkında da konuşan Ağar şöyle devam etti: "Katilin o gece içeriden yardım alıp almadığını bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var bu saldırı DEAŞ'ın daha önce hazırladığı kaba saba eylemlere benzemiyor. Önceki eylemlerde DEAŞ militanı gelir saldırıyı düzenler ve kendini patlatırdı. Bu eylemde katilin muhtelif kaçış planları var. Katil içeride 7 dakika duruyor ama bunun 5 buçuk dakikasında saldırıyı gerçekleştiriyor. Zaman kazanmak için çift şarjörü ters yönde birbirine bantlıyor. 6 şarjör değiştiriyor. 3 şok bombası kullanıyor. Yanında içeride yardım eden kimse var mıydı bilmiyorum ama arakasında koca bir yığın olduğu ortada. Yoksa böyle bir sızma, eylem ve kaçış planı hazırlayamazdı."