‘ABD ile aramızda güven bunalımı var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı” dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Çavuşoğlu şunları söyledi:

Suriye'de ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor. İhlalleri durduramazsak Astana süreci akamete uğrayabilir. Amerika kesinlikle dışlanmış değil.

PYD/YPG'nin Astana'da müzakerelerde yer almayacağını aramızda ihtilaf çıkmaması için Ruslarla önceden konuştuk.

PYD/YPG'li unsurların Menbiç'te olduğunu biliyoruz. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi. ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı.

Terörist başı oradan özgürce Türkiye'yi tehdit ediyor, talimatlar veriyor. Bu konularda bu yönetimin hiçbir desteğini görmedik.

ABD her zaman müttefikimizdir. NATO içindeyiz ama müttefikliğin gereğini her iki taraf da yapmalı. Yeni yönetimde bu anlayışın olduğunu düşünüyoruz.



KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Reina'ya saldırı düzenleyen kişinin kimliği belirlendi. Teröristin yakalanmasına ilişkin çalışmalar titizlikle sürüyor.

(Rus elçi KArlov suikasti) Soruşturma sürecini Türk ve Rus uzmanlar birlikte yürütüyor. Elimizdeki belgelere göre bu şahıs FETÖ'ye bağlı.