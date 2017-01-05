ABD’den kirli teklif

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermeyi teklif ettiklerini, karşılığında terör örgütü PYD/ PKK'ya karışılmamasını şart koştuklarını iddia etti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili "Bu yardım önerileri arasında silahlı insansız hava araçları, hava desteği ve DEAŞ'a karşı savaşan ılımlı muhaliflere mühimmat sağlanması gibi DEAŞ'a karşı etkili olabilecek şeyler var" ifadesini kullandı. Türk yetkililerin bu koşulları uzun süredir reddettiğini ifade eden yetkili, "Mesela El Bab'tan sonra Menbiç'e gidilmesin. DEAŞ ile mücadelede koalisyon ile tek bir koordinasyon merkezi üzerinden operasyon gerçekleştirilsin" diye konuştu. Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, İncirlik Üssü'nün ABD açısından çok önemli olduğunu belirtti. Dorrian, "İncirlik hem üs olarak hem de koalisyona sağladığı kapasite bakımından kesinlikle paha biçilmez. Tüm dünya, oradan yürütülen operasyonlar sayesinde daha güvenli hale getirildi" dedi.