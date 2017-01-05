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ve yolcu minibüsü çarpıştı: 2 , 10 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 18:47
Askeri araç ve yolcu minibüsü çarpıştı: 2 şehit, 10 yaralı
Askeri araç ve yolcu minibüsü çarpıştı: 2 şehit, 10 yaralı

'un ilçesinde la yolcu minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre biri astsubay birisi uzman çavuş iki asker oldu, aralarında askerlerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına ait la sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, - karayolunun 1. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hurdaya döndü. Çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibinin sevk edildiği da ilk belirlemelere göre oldu, aralarında çocuklarında bulunduğu bir çocuğunda bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan yaralılar Gözde Kırış (25), Gülüşen Şahin (51), İsmail Kızıltepe (61), Kezban Kantar (28), Mehmet Uçak (63), Halime Baldan (44), Kemal Şen (33), E. Cem A. (15), İsmail Atalay (76), Funda Baldan (23) ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.