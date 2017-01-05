Başbakan Yıldırım: Kahraman polisimiz felaketi önledi

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de meydana gelen hain terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, "İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de meydana gelen terör saldırısını kınayan mesaj yayımladı.

Saldırıda şehit olan Polis Fethi Sekin'in büyük bir felaketin önüne geçtiğini kaydeden Yıldırım, "İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir. Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir. İzmir, istiklal mücadelemizde düşmanın denize döküldüğü yerdir. Tüm inancımla ifade ediyorum ki; dün, düşmanın denize döküldüğü yerde, bugün kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak terör örgütlerini aynı akıbet beklemektedir. Bu saldırıda şehit düşen polis memurumuz ve adliye görevlimize Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.