Binali Yıldırım: Alayı gelsin hepsinin canına okuruz

Başbakan Yıldırım “Alayı gelsin hepsinin canına okuruz. Arkamızda millet var. ‘Terör var neden anayasa ile uğraşıyorsunuz’ diyorlar. Bunlar tuzaktır, anayasa en büyük ihtiyaçtır” dedi

Başbakan Binali Yıldırım TESK ve TESKOMB'un 81 ilden gelen temsilcilerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Yıldırım burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:



KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ: Yılbaşının henüz ilk saatlerinde alçak terör o kanlı yüzünü gösterdi ve savunmasız sivilleri katletti. Terör şu mesajı vermeye çalışıyor; "Biz sizi rahatsız edeceğiz, biz Türkiye'nin istikrarına karşı aldığımız emirler doğrultusunda kurşun atacağız, istikrarı yok etmek için her türlü alçaklığı yapacağız." Biz de diyoruz ki; "Bu ülke büyük ülke, bin yıldır bu topaklardayız." Farklılığı zenginlik gördük. Bizi birbirimize düşürmeye kimsenin gücü yetmez.



HEPSİNİN CANINA OKURUZ: 6 ay içinde bir darbe geçirdik. Cumhurbaşkanımız ve milletimiz sayesinde bu alçaklara bu bayrağı, vatanı teslim etmedik. Bunlar ders almamış, şimdi üçü, beşi bir arada geliyor. Ama alayı gelsin hepsinin canını okuruz. Arkamızda millet var. Bizi korkutacak bu milletin duasını desteğini kaybetmektir.



EN BÜYÜK İHTİYAÇ ANAYASA: "Terör var vesaire neden anayasa ile uğraşıyorsunuz"' diyorlar. Bunlar tuzaktır, anayasa en büyük ihtiyaçtır. 15 Temmuz'da koalisyon olsaydı bu ülke hali ne olurdu. Türkiye güçlü olmak zorunda. Tek başına iktidar olmak için yüzde 51 şartı arıyor bu anayasa. Bu ülkede yüzde 20 ile de iktidar oldu. AK Parti yüzde 34 ile iktidar oldu. Milli iradenin en fazla Meclis'e yansıdığı sistem; cumhurbaşkanlığı sistemidir.



600 YILLIK GELENEK: "Başkanlık sistemi kimin sistemi" diyorlar, kimsenin değil, 600 yıllık Türk milletinin yönetim geleneğin sonucudur. Bizim tecrübemiz vardır. Her tarafın sistemleri inceledik, bunu getirdik. Başka sistemlerde olmayan bir şey söyleyeyim; ABD'de iki meclis var, eyalet sistemi var. Biz de eyalet sistemi yok olamaz da, geleneğimizde yok. Üniter sistemimiz var.



VATANDAŞA GÜVENMİYORLAR: Türk siyasetinde başarısız olanların en büyük problemi vatandaşa güvenmemeleridir. Teslim et kendini. İtaat et, rahat et. 7 Haziran'ı düzelten vatandaştır. "Kendini kontrol et" diyen de vatandaştır, 5 buçuk ay sonra kanaati değişen de vatandaştır. Vatandaş tehditleri gördü. Dünya siyaset tarihinde bu kadar kısa sürede kanaat değiştiren seçmen yok. Başbakan Yıldırım dün ayrıca bir araya geldiği AK Parti milletvekilleriyle cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili anayasa değişiklik teklifini değerlendirdi. BaşbakanYıldırım, pazartesi gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan anayasa değişiklik teklifine AK Partili vekillerin eksiksiz katılması talimatını verdi.