Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin, hodri meydan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Keçiören Metrosu'nun açılış törenine katıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler yıllardır kürt deyip kürt vatandaşlarımızın hayatlarını zehir edenleri milletimiz gördü. Aynı şekilde alevi deyip vatandaşlarımızı istismar edenleri de görüyor. Son olarak hayat tarzı üzerinden bunu yapmaya çalıştılar. Milletimiz görüyor; Değerli kardeşlerim Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Bu milleti tanımayanlar İstiklar Harbi'ne ya da Malazgirt'e baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin, hodri meydan" dedi.

9 kilometrenin üzerinde bir hatta sahip olan Ankaralıların beklediği Keçiören metrosu açılıyor. 9 bin 220 metre uzunluğunda olan ve 9 istasyonu içeren hat ile Ankaralılar Şehitler İstasyonu'ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar 9 istasyon kesintisiz gidebilecek, AKM'de de Yenimahalle'den gelen raylı sistemle entegre olacak şekilde Kızılay'a kadar taşınacak.

"11 YIL KEÇİÖREN'DE İKAMET ETTİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Açılışını yaptığımız Keçiören metro hattının hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının başkente kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. 11 yıl Keçiören'de ikamet ettiğini ifade eden Erdoğan, "Hem biraz geç hem güç olan bu hattın açılmasına en az sizin kadar sevindiğimi söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Keçiören'in hikayesi bir yönüyle Türkiye'nin hikayesidir. Keçiören Ankara'nın en güzide yerlerinden biridir. 2. Dünya Savaşı sonrası Ankara önemli bir yük üstlendi. İç Anadolu'dan Ankara'ya göç edenler Keçiören'e geliyordu. Bu metro hattı ile ulaşım konusunda çok önemli bir sorunu aşıyoruz. Keçiörenli olmak çok daha ayrıcalıklı olacak. 15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiören şehitler verdi, gaziler verdi. Keçiören'de kimse kimseye başka bir mezhepten mi diye bakmaz. Burada herkes kardeştir.

"15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir"

"BÖLEMEYECEKLER, ZEDELEYEMEYECEKLER"

Biz hep her yerde her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan dediğimizde en gür cevabı Keçiören'den aldığımızı biliyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan ruh budur. Bunun için mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Milletimiizi birbirine düşüremeyecekler, beraberliğimizi zedeleyemediler, zedeleyemeyecekler.. Milletimiz ayrımı daima titizlikle yapmıştır.

"Bölemeyecekler, zedeleyemeyecekler"

İDAM SLOGANLARI

Değerli kardeşlerim benim düşüncem şudur: Katili affetme yetkisi devletin değildir, varsa varislerinindir, birinci derece yakınlarınındır. Devlete yönelik işlenmiş suçlar varsa o zaman başka... Gençler yıllardır kürt deyip kürt vatandaşlarımızın hayatlarını zehir edenleri milletimiz gördü. Aynı şeklde alevi deyip vatandaşlarımızı istismar edenleri de görüyor. Son olarak hayat tarzı üzerinden bunu yapmaya çalıştılar. Milletimiz görüyor; Değerli kardeşlerim Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır. Bu milleti tanımayanlar İstiklar Harbi'ne ya da Malazgirt'e baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan buyursun gelsin, hodri meydan!

Cumhurbaşkanı Erdoğan idam sloganlarına cevap verdi

DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C... BİRBİRLERİNDEN FARKI YOK

İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz. Bunların derdi bölgenin kan ve ateş denizine dönüşmesidir. Ha DEAŞ ha PKK ha FETÖ ha DHKPC birbirlerinden farkları yok. Niyetlerini gizleme gereği bile duymuyorlar. Şayet biz Suriye'deki kardeşlerimizin refahını sağlayamazsak kendi evimizde rahat uyuyamayız.

"DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C... birbirlerinden farkları yok"

KEÇİÖREN METROSU AYIN 15'İNE KADAR ÜCRETSİZ

Açılışını yaptığımız bu Keçiören metrosu, fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi. Ayın 15'ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek. Hayırlı uğurlu olsun...

"Keçiören Metrosu ayın 15'ine kadar ücretsiz"

KEÇİÖREN METROSU AÇILIYOR

"KENDİNİZE YENİ BİR SLOGAN BULUN, KEÇİÖREN METROSU BİTTİ"

Açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bu hattın test sürüşüne geldiğimizde, bir genç bana şunu dedi: Aşkımız Keçiörenmetrosu gibi olsun, hiç bitmesin. Gençlere yeni bir tavsiyem var, kendinize yeni bir slogan bulun. Keçiören metrosu bitti" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Keçiören Metrosu'nun açılış töreninde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:

Bu hattın açılmasıyla raylı sistem Ankara'da 65 kilometreye durak sayısıda 55'e yükseliyor. 1 milyara malolan bu metro Ankara'ya helal, hoş olsun. Ankaralılar bunu hak ediyor. Geçtiğimiz 15 yılda Allaha şükür yolları donattık. Türkiye'nin 14 büyükşehri başkent ile hızlı tren ağlarıyla birleşmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanım her şehrimiz bizim gözbebeğimizdir. Ankaralılar artık dünyanın önemli başkentinden birinde yaşadığını artık daha iyi anlıyorlar. Ankara bu projelerle dünya şehirleri arasında hakettiği yeri alacaktır. Tarihimiz güçlü, potansiyelimiz büyük. Vatandaşlarımız ve ülkemiz her şeyin en iyisini hakediyor. Bu yıl içerisinde en büyük değişimi Ak Parti iktidarında gerçekleştireceğiz. Anayasa değişikliği ile vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolup gidecek. Yeter! Artık söz milletindir. Keçiören metrosu bitti ama millete hizmet aşkımız hiç bitmeyecek.