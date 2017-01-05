İzmir Adliyesi'nin C kapısının önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Belli aralıklarla 2 ayrı patlamanın olduğu belirtildi. Saldırı bomba yüklü araçla gerçekleştirildi. A haber'e konuşan Özyeğin Üniversitesi Öğretim görevlisi Mesut Hakkı Çaşin: FETÖ, DEAŞ ve PKK'nın birlikte hareket ettiği artık gün gibi ortada diyerek hain örgütlerin kirli ittifaklarını bir kez daha gün yüzüne çıkardı

İzmir Adliyesi'nin C kapısının önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Belli aralıklarla 2 ayrı patlamanın olduğu belirtildi. Saldırı bomba yüklü araçla gerçekleştirildi. Patlamanın ardından çatışmalar olduğu bilgisi verildi. 2 teröristin öldürüldüğü bir teröristin de arandığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre, 1'i polis 2 şehidimizin olduğu 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi, ardından silah sesleri duyuldu.

A haber canlı yayına bağlanan Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Mesut Hakkı Çaşın hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu



PKK SALDIRISI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM



İzmir Bayraklı'nın seçilmesi rastgele değil. C kapısına yapılan saldırıda bu kapıdan girip daha fazla insana saldırılması hedeflenmiştir. Öldürülen teröristlerin üstlerinde çok sayıda mühimmat çıkması katliam planını gün yüzüne çıkarmıştır.

Mesut Hakkı Çaşın sözlerini şöyle sürdürdü. Bu saldırının PKK saldırısı olduğunu düşünüyorum.

Halkı galyana getirmeye çalışıyorlar. İzmir'de yaşayan Kürt ve Türk Vatandaşları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bu çok büyük bir oyun. Türkle Kürt kardeştir ve bunu kimse bozamayacak.

FETÖ, DAEŞ ve PKK'nın birlikte hareket ettiği bugün gün gibi ortada!

Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş A haber'e açıklamalarda bulundu.

"Bütün mesele şu, DAEŞ'i ile PKK ve FETÖ'sü ile Türkiye'ye terör üzerinden saldıran güçlerin hepsinin derdi Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim olmaya ikna etmektir. Terör olayları ile korku ve tedirginliğe sevk edilmek isteniyor. dedi

Ekrem Kızıltaş saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu