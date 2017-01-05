FETÖ'nün darbe girişimi davasında askerlerden çarpıcı ifadeler

Denizli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminin asker bağlantılarıyla ilgili, 42'si tutuklu 60 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi. Sanıklardan bazıları ifadelerinde, 11'inci Komando Tugay Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Fahrettin Demir'in verdiği emirlerde, sivillerin üzerine araçları sürmelerini, ateş açmalarını ve nizamiyeye gelecek polislerin dipçiklenmesini istediği ileri sürüldü.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dava, duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Sanıkların alınan savunmalarında, dönemin 11. Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı firari Yarbay Fahrettin Demir'in darbe girişimi sırasında verdiği emirler ortaya çıktı. Tutuklu sanıklardan o dönemde üsteğmen olan Ferdi Acar ifadesinde, Binbaşı Alper Ağaoğlu'nun birliğe katılması yönündeki emriyle, Çardak Havaalanı'na gittiğini söyledi. Çardak'ta Bölük Komutanı Kıdemli Üsteğmen Birand Yönel'in kendisine "Yarbay Fahrettin Demir sıkıyönetim ilan edildiğini, uçakla Ankara'ya götürüleceğimizi söyledi" dediğini belirten Acar, daha sonra internet haberlerinden darbe girişimi olduğunu öğrendiklerini, uçak gelse bile Ankara'ya gitmeme kararı aldıklarını söyledi.

"DİPÇİĞİ SAĞLAM VURUP, YERE YATIRIN, GEREKİRSE ATEŞ AÇIN"

Bölüğe komuta eden Birand Yönel'in sabaha doğru gelişmelerle ilgili bilgilendirmede bulunup, "Sizlere kanuna aykırı emir gelirse yerine getirmeyin. Ben bile emir versem yerine getirmeyin" dediğini belirten Acar, Yarbay Fahrettin Demir'in verdiğini öne sürdüğü emirleri de mahkemede açıkladı.

Firari Yarbay Demir'in kendisine "Askerlerini al, nizamiyede mevzilen" diye emir verdiğine dikkati çeken Acar, "'Kime karşı' diye sorunca, 'Polise' diye cevap verdi. Ardından da 'Teslim olmayın. Onları geçirmeyin. Dipçiği sağlam vurup, yere yatırın, gerekirse ateş açın' dedi. Bu emir bende şok etkisi yarattı. Kendisini bir yıldır tanırım, sakin biriydi. Bu emri yerine getirmeyeceğimi söyleyince, 'Sonucuna katlanırsın' diyerek uzaklaştı" dedi.

"ARAÇLARI HALKIN ÜZERİNE SÜRÜN"

O dönemde üsteğmen olan Yakup Atılgan ise savunmasında Çardak'a giderken, konvoydan koptukları için sivil havaalanına doğru gittiklerini ancak yolda vatandaşlardan tarafından önlerinin kesildiğini söyledi. Atılgan, Astsubay Vedat Somer'in, Yarbay Fahrettin Demir'i arayıp durumu aktardığını belirterek, "Konuşma sırasında Vedat Somer'in yüzü kireç gibi olmuştu. Telefonu ben aldım. Bana, araçları sivillerin üzerine sürmemizi ve havaya ateş açmamız emrini verdi. Bende bunu yapmayacağımızı söyleyip, telefonu kapattım" dedi.

"SİZİ TUTUKLATIRIM"

Darbe girişimi sırasında üsteğmen rütbesinde olan Fatih Akın Arslan da savunmasında, o gece intikalde kılavuz faaliyeti için görevlendirildiğini, Hava Meydan Komutanlığı Nizamiyesi'nde görevli astsubayın gelen birliği almak istemediğini, bunun üzerine Albay Erol Akman'ın "Bana emir geldi, alacaksın" diyerek emir verdiğini söyledi.

Yolda darbe girişimini öğrenince durumdan şüphelendiğini ifade eden Arslan,şunları söyledi:

"Erol Albay, bana ve kendilerini kılavuzlayan astsubaya 'Beni kasıtlı yanlış yere getiriyorsun, doğru yere götürmezseniz sizi tutuklarım' dedi. Dönemin Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir'e ne olup bittiğini sorduğumda ise, uçak geleceğini ya Akıncı Hava Meydan Komutanlığı'na ya da Kara Havacılık Meydan Komutanlığı'nın emniyetini almak için gideceğimizi, sıkıyönetim ilan edildiğini, emirlerin yerine getirileceğini söyledi. Ardından Ege Ordusu Komutanlığı'nda görevli Piyade Kurmay Yüzbaşı Eser Bingül'ü arayarak durumu anlattım. Yapılan faaliyetin tamamıyla kanunsuz olduğunu söyledim. Daha sonra Albay Davut Şahin'le görüştüm, bana bulunduğumuz yerden ayrılarak polise ve jandarmaya gitmemizi söyledi. Bizde 8-9 kişilik grupla Hava Meydan Komutanlığı'ndan ayrıldık."

"GEREKİRSE SİSİ GİBİ YAPACAKSINIZ"

Fatih Akın Arslan, nizamiyede bazı rütbeli askerlerle televizyonda darbe girişimi haberlerini izlediklerini de aktarıp, "Dönemin Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir, nizamiyeye yanımıza geldi. Bu esnada televizyonda Cumhurbaşkanı ve Başbakanın konuşmaları yayınlanıyordu. Demir, askeri hattan birisiyle telefonda yaptığı konuşmada, 'Bu ne arkadaş Cumhurbaşkanı ve Başbakan çıkmış konuşuyor, halk sokaklara dökülmüş. Gerekirse Sisi gibi yapacaksınız' dediğine şahit oldum" dedi.

Duruşma, diğer sanıkların ifadelerinin alınmasıyla sürüyor.