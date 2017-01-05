“HSYK listesi ByLock’tan geldi”

FETÖ'den tutuklanan Bolu hâkimi Çağla Sönmez, örgüt bağlantılarını ve evleri deşifre ederek örgüt üyesi hâkim ve savcıların isimlerini tek tek savcılığa verdi. Örgüt sırlarını tutma yemini yaptıklarını dile getiren Sönmez, 2014'teki HSYK seçimlerine katılan FETÖ'cü hâkim savcıların listesinin kendisine ByLock'tan gönderildiğini anlattı. Etkin pişmanlıktan faydalanarak örgüte ilişkin itiraflarda bulunan Çağla Sönmez, öğrencilik yıllarında ve mesleği boyunca irtibatta olduğu örgütçüleri savcılığa anlattı. İtirafçı Sönmez özetle şunları söyledi: "Kaldığım örgüt evinde hâkim ve savcılık için sanki mülakata giriyormuş gibi prova yaptırdılar. 3 Mayıs 2013'te Bolu Hâkimi olarak atandım. İlk maaşımın tamamını örgüte himmet olarak verdim. HSYK seçimlerine kısa bir süre kala evime gelen Kerem adlı şahıs, bana 'HSYK seçimlerinde, yapı bağımsız adaylar çıkartıyor, onların desteklenmesini istiyor, seçimleri büyük ihtimalle kazanacağız, senin de yapının adaylarına oy vermen gerekiyor, ByLock diye bir program var, bu programı telefonuna yükle' dedi. Yükledim ve ByLock'tan bana o dönemde FETÖ'nün HSYK seçimlerindeki adaylarının listesini bildirdi."