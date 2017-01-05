İbrahim Kalın: Kapatma hakkımız var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim" dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İncirlik Üssü'yle ilgili "İncirlik'i kapatma hakkı bizim elimizde. Ama önce şartlar değerlendirilir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 24 televizyonunda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Bölgede terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyeceğiz. DEAŞ'la mücadelede müttefiklerimiz de destek vermeli. Amerikan yönetimi Suriye muhalefetine verdiği sözleri tutsaydı, Suriye muhalefeti bugünkü kadar güçsüz olmazdı belki Halep'te yaşananlar yaşanmazdı. PKK'ya karşı Kandil ve civarında hava harekatımız devam ediyor. Meclis'ten de tezkere geçti. Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz, Iraklı makamlarla beraber."

PKK'NIN SİNCAR'DAKİ VARLIĞI

Bu konuda Erbil de çok rahatsız. PKK'nın kendine düşman olarak gördüğü kesimlerden biri de Erbil yönetimidir. Bizim hem Bağdat, hem Erbil ile ilişkilerimizi iyi tutmamamız önem arz ediyor.

İNCİRLİK ÜSSÜ

YPG'yi merkeze alan DEAŞ ile mücadele stratejisinin doğru olmadığını ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Ben, Trump yönetiminin Türkiye'nin hassasiyetlerini daha fazla dikkate alacağı izlenimine sahibim. İncirlik'i kapatma hakkı her zaman bizim elimizde var. Ama dediğim gibi önce şartlar değerlendirilir. Egemenlik hakları çerçevesinde tasarruf hakkı bizdedir."