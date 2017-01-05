İşte Doğan Holding operasyonunun detayları

Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Erem Turgut Yücel ve Doğan Holding eski CEO’su Yahya Düzenli’nin gözaltına alınmasına neden olan soruşturmanın, Doğan Holding'e kesilen vergi cezalarının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile işbirliği yaparak çözülmesi olduğu bildirildi.

AYDIN DOĞAN'IN YARGILANDIĞI İKİ DAVADA FETÖ ŞÜPHESİ

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Doğan Yayın Holding'e kesilen 826 milyonluk vergi tahakkukunu silerek akladığı iddia ediliyor.

Kamuoyunda 'kağıt üçkağıtçılığı davası' olarak bilinen, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, kızı ve iki üst düzey yöneticisinin; yurtdışında kurdukları tabela (off-shore) şirketler üzerinden küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılandıkları davada ise, Doğan Holding'in avukatlığını Fetullah Gülen'in şahsi avukatı Hasan Günaydın yaptığı tespit edildi.

Hasan Günaydın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına firar etmişti.

AYDIN DOĞAN'A DAVA AÇILDI, FETÖ HAREKETE GEÇTİ!

Aydın Doğan ve kızı ile yöneticilerinin yargılandığı iki davada FETÖ mensuplarının müdahalesi açıkça görülüyor.

İstanbul Halkalı Vergi Dairesi; 2009 Mart ayında; Doğan Yayın Holding'in 826 milyonluk vergi kaçırdığı gerekçesiyle Aydın Doğan ve şirket yöneticileri hakkında iddianame hazırladı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından FETÖ/PDY harekete geçti.

YILMAZER, SAHTE İSİMLE DİNLENMESİNİ TALEP ETTİ!

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve şu an Silivri Cezaevi'nde bulunan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, 9 Nisan 2009 tarihinde Aydın Doğan'ın vergi kaçakçılığı iddiasıyla yargılayacak İstanbul 6. Vergi Mahkemesi Başkanı hakim Hasan Erdem ve öğretmen eşi Sevinç Taş Erdem'in sahte isimle dinlenmesini talep etti.

Ali Fuat Yılmazer, hakim Hasan Erdem'in ismini "Hasan" ve "Hasan Yalçın" olarak gösterdi ve Hasan Erdem'in IMEI numarası üzerinden dinlenmesini için İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Yılmazer, Sevinç Taş Erdem'in ismini ise "Sevinç" ve "Sevinç Yıldırım" olarak gösterdi ve Sevinç Taş Erdem'in telefonunun da IMEI numarası üzerinden dinlenmesini talep etti. Ali Fuat Yılmazer, delil olmadan hakim ve eşini Ergenekon Terör Örgütü üyesi olmakla suçladı.

BALYOZ HAKİMLERİ HUKUKSUZLUĞU ONAYLADI!

Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Başkanı Ömer Diken ve üye hakimi Ali Efendi Peksak da, hakim Hasan Erdem ve eşinin sahte ismiyle dinlenmesine onay verdi. Hakimler Ömer Diken ve Efendi Peksak, Balyoz davasında askerlere kumpas kurduğu ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

FETÖ HAKİM VE EŞİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ!

Hakim Hasan Yalçın, Aydın Doğan'ın dava süreci devam ederken 9 Nisan 2009-9 Ekim 2009 tarihleri arasında FETÖ tarafında dinlendi ve fiziki takip yapılarak attığı her adım takip edildi. Sevinç Taş Erdem de, 9 Nisan 2009-6 Ekim 2009 tarihleri arasında yasa dışı olarak izlendi. Paralel devlet yapılanması bazı gazetelere hakim Hasan Erdem hakkında bilgiler servis etti ve hakim hedef alındı.

İlk duruşma 11 Kasım 2009 tarihinde gerçekleşti ve Hakim Hasan Erdem'in başkanlığını yaptığı İstanbul 6. Vergi Mahkemesi'nin, şaibeli bir kararla Aydın Doğan'ın vergi kaçakçılığı davasında vergi tahakkukunu sildi. Aydın Doğan, vergi cezasının silinmesinin ardından gazete ve televizyonlarında Fetullah Gülen ve grubunu eleştiren haberlere yer vermedi.

ÜYE HAKİMİN AKRABASI DOĞAN HOLDİNG'TE ÇALIŞIYOR

Aydın Doğan'ın beraati yönünde karar veren İstanbul 6. Vergi Mahkemesi'nin üye hakimi Fatih Alphan'ın, (Doğan Holding'in sahibi olduğu dönemde) Milliyet gazetesinin gece yazı işleri müdür yardımcısı Umut Alphan'ın kuzeni olduğu öğrenildi. Umut Alphan'ın eşi Melis Alphan, Hürriyet gazetesinde köşe yazarı olarak çalışıyor.

ERDEM: DOĞAN'A DAVA AÇILDI TELEFONUM DİNLENMEYE BAŞLADI

Hakim Hasan Erdem, Aydın Doğan hakkında 2009 yılı Mart ayında dava açıldığını, hakkındaki ilk dinleme kararının 9 Nisan 2009 tarihinde alınmış olduğunu hatırlatarak, "Bu yapılan dinlemelerin bu davalarla (Aydın Doğan) ilgili olduğunu zannediyorum" dedi ve kendisini dinleyen kişiler hakkında şikayetçi oldu.

ANLAM VEREMEDİM

Hakim Hasan Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "Benim telefon hattımı imei numarası üzerinden HASAN ve HASAN YALÇIN sahte isimleriyle dinleme kararı alıp dinlenilmesine niçin gerek duyulduğunu bilemiyorum. 1990 yılından bu yana hakimlik görevini ifa etmekteyim, kimliğim, adresim, mal beyanlarım, banka hesaplarım, elektrik, su aboneliklerimin hepsi ilgili kuruluşlar nezdinde açık olarak bulunmaktadır.

Cep telefonumun imei numarasını nereden bulduklarını bilemiyorum, niçin sahte bilgilerle hakkımda telefonlarımın dinlenilmesi kararı alındığına anlam veremedim. Telefonlarımın dinlenilme sebebinin yapmış olduğum hakimlik görevinden ötürü ve bakmış olduğum kritik davalardan ve kararlardan ötürü olduğunu zannediyorum" dedi.

Hasan Erdem, şunları söyledi:

"Bu davalara kısaca Doğan Holding Grubu davaları diyebiliriz. Doğan Holding Grubuna bağlı bir kısım şirket ve iştirakler hakkında Vergi İncelemesi Sonucu Salınan Vergi Ziyaı Cezalı Vergilere ilişkin 29 Ocak 2010 tarihinde başkanı olduğum İstanbul 6. Vergi Mahkemesi tarafından verilen kararlar mevcuttur. Bu davaların hatırladığım kadarıyla 2009 yılı Mart ayında açılmış olması ve ilk dinleme kararının 9 Nisan 2009 tarihinde alınmış olmasından dolayı, yapılan dinlemelerin bu davalarla ilgili olduğunu zannediyorum. Buna ilişkin vermiş olduğum kararı ve Danıştay tarafından onanan kararı ibraz ediyorum, her iki karar alındığı dosyasına konuldu. Dinleme kararı alan ve telefonlarımı dinleyen polisleri tanımam, müdürleri tanımam, herhangi bir dostluğum, düşmanlığım yoktur.

Telefonlarımı dinleyen şahıslardan şikayetçiyim, haklarında kamu davası açılmasını istiyorum"

YILMAZER: HAKİM HASAN ERDEM'İ NEDEN DİNLEDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM

Ali Fuat Yılmazer, Hakim Hasan Erdem'i neden dinlendiği konusunu hatırlamadığını açıklamış ve "(Hasan Erdem) Kendisi Doğan Grubu ile ilgili davaya baktığından olmuş olabilir diyor, ama kendisine yönelik tehdit-şantaj gibi bir girişim söz konusu değil. Beyanına göre; IMEI'den dinlemesi yapılmış telefonuna bazen oğlunun hattını taktığını beyan ediyor. (…) O dönemde malum hayli gelişen operasyon süreçleri vardır. Örgütün iltisaklarını deşifre etmeye çalıştığımız bir dönemdir. Oradaki Ergenekon çalışma konusunu ifade eden şahsın gerçekten Ergenekoncu olduğu anlamına gelmez. Sadece şüpheli bir ilişki görülmüş, ilişkinin örgütsel olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bir ilişki olmadan bu çalışmalar asla başlatılamaz. Ergenekon'un yapısını düşününce bu durumu normal karşılamak lazım. Yasal olarak suç değildir. İyi niyetli bir çalışma dönemidir, hiçbir şekilde kişisel ya da örgütsel amaçlı bir girişim, istismar söz konusu değildir" iddiasında bulunmuştu.

AYDIN DOĞAN KAĞIT İTHALATI YOLSUZLUĞU YAPTIĞI İDDİASIYLA YARGILANIYOR

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, kızı ve iki üst düzey yöneticisi; yurtdışında kurdukları tabela (off-shore) şirketler üzerinden küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı gerekçesiyle de yargılanıyor. Söz konusu dava kamuoyunda 'kağıt üçkağıtçılığı davası' olarak biliniyor.

Doğan Holding, söz konusu davada Fetullah Gülen'in şahsi avukatı Hasan Günaydın'ı tutmuştu. Hasan Günaydın, Fetullah Gülen'in diğer avukatı Orhan Erdemli'nin "Rehber Hukuk Bürosu"na bağlı bir avukat..

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 23'e karşı 24 üyenin oyu ile beraat kararını bozdu. Davanın yeniden açılmasına gerek görülürse süreç sil baştan yeniden başlayacak.

SPK, Maliye Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı İrfan Saz ve Yargıtay 7. Ceza Dairesi; Aydın Doğan'ı suçlu bulmuştu.

İRFAN SAZ: ÖRTÜLÜ İŞLEM VAR, MAHKEME KARARI HATALI



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yardımcısı İrfan Saz'ın; dava hakkında mütalaasında; Doğan Holding yöneticilerinin örtülü işlemlerde bulunduğu, Doğan Holding yöneticilerinin beraatına hükmeden İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Abuzer Kaya'nın kararının hatalı olduğu yönünde görüş bildirmişti.



İrfan Saz mütalaasında; Doğan Holding yöneticilerini suçlamış ve "Firmaların gereksiz yere aracı kılınarak üretici/satıcı birim fiyatlarından daha yüksek bedellerle gazete kağıdı ve baskı malzemesi ithal edilmesi neticesinde halka açık anonim ortaklıklar olan Hürriyet ve Milliyet`in kârının/mal varlığını azalttıkları dosya kapsamı ile anlaşılmasına rağmen, yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile beraat hükmü kurulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Saz; İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin beraat kararı verilmesinin yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulmasını istemişti.

SPK VE MALİYE: ÖRTÜLÜ KAZANÇ AKTARIMI VAR



Sermaye Piyasası Kurulu ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri'nce yapılan incelemeler neticesinde, Aydın Doğan ve aile fertleri tarafından yurtdışında kurulan off-shore şirketlerin gazete kağıdı ithalat sürecine herhangi bir katkılarının bulunmadığı, bu süreç ile ilgili tüm maliyetlere Doğan Dış Ticaret (DDT) firmasının katlandığı, gazete kağıdı ve baskı malzemesi ithalatı ile ilgili tüm operasyonel işlemlerin DDT Genel Müdürü Şener Mustaoğlu ve DDT personeli tarafından gerçekleştirildiği, DDT adına off-shore şirketler tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen faturaların gerçekte DDT personeli tarafından DDT'nin merkezinde düzenlendiği konularının somut delillerle ortaya konulduğu vurgulanan bilirkişi raporunda, örtülü kazanç aktarımı suçunun unsurlarının oluştuğu belirtiliyor.



8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, SPK'nın, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ile Doğan Gazetecilik A.Ş. yöneticileri hakkında, gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin ithalatı işlemlerine fiili olarak katkısı bulunmayan Doğan ailesinin yurtdışında kurulu şirketleri üzerinden karşılamak suretiyle "görevi kötüye kullanma" suçunu işledikleri iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuruyla başladığı anlatılıyor. İddianamede, Aydın Doğan, Vasfiye Hanzade Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-6 ve TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca yargılanması isteniyor.