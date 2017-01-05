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Adliyesindeki sı öncesinde 'nın bir yöneticisi yakalandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 16:57 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 17:54
İzmir Adliyesindeki saldırısı öncesinde PKK'nın bir yöneticisi yakalandı
İzmir Adliyesindeki saldırısı öncesinde PKK'nın bir yöneticisi yakalandı

Mardin'in Nusaybin İlçesinde yürütülen soruşturma nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan, bölücü terör örgütü üyesi C.T., 'de yakalandı. Suriye'deki PKK kamplarında eğitim aldığı bildirilen C.T.'nin, örgütü eleman temin etmek için İzmir'e geldiği öğrenildi.

Nusaybin'deki soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü üyesi C.T.'nin 'e geldiğini öğrenen İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Teröristin, Kadifekale'de bir evde gizlediğinin belirlenmesi üzerine bu adrese operasyon düzenlendi. Terör timlerinin operasyonunda, C.T. yakalandı. Bir süredir eğitim aldığı Suriye'deki PKK ve PYD kamplarına eleman temin etmek için kente geldiği öğrenilen C.T., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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