İzmir Valisi Erol Ayyıldız açıklamalarda bulundu. Vali Ayyıldız, ilk belirlemelere göre hain saldırının PKK tarafından yapıldığını açıkladı.

Vali Erol'un açıklamalarından satır başları:

Bayraklı adliyesinin önünde bir araç geçerken, polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı. Bu çatışmada, teröristlerin kaçma esnasında bombalı aracın patlatılarak ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuzla bir mübaşirimiz şehit oldu. Yaralı 5 vatandaşımız var.

Polis kardeşimiz şehit oldu ama bir çok can kaybı olmasını engelledi.

Teröristlerin üzerinde 8 el bombası vardı.

Elde olan veriler PKK'nın yaptığını gösteriyor

AYRINTILAR GELİYOR...

Son dakika: İzmir Valisi'nden patlamayla ilgili flaş açıklama

İZMİR ADLİYESİ'NDE PATLAMA!