Son dakika: İzmir Adliyesi'nde patlama!

İzmir Adliyesi'nin C kapısının içinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Belli aralıklarla 2 ayrı patlamanın olduğu belirtildi. Saldırı bomba yüklü araçla gerçekleştirildi. Patlamanın ardından çatışmalar olduğu bilgisi verildi. 2 teröristin öldürüldüğü bir teröristin de arandığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre, 1'i polis 2 şehidimizin olduğu 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi, ardından silah sesleri duyuldu.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE TRAFİK AKIŞI KESİLDİ

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

BİR ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

KIZILAY'DAN ÖNEMLİ UYARI!

Kızılay İzmir Bölge Müdürü Gökay Gök, yeterli kan stoklarının bulunduğu söyledi.

BOMBALI SALDIRI ANI VE YAŞANAN ÇATIŞMA AMATÖR KAMERADA!