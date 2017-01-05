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'deki çatışmada kaçan le ilgili bilgiler

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 17:17 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 17:55
İzmir'deki çatışmada kaçan teröristle ilgili bilgiler
İzmir'deki çatışmada kaçan teröristle ilgili bilgiler

Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor. İşte aranan teröristle ilgili bilgiler

'de Adliye'yi hedef alan saldırıda patlama sornasında gerçekleşen çatışmalar sırasında 2'si polis 7 kişi yaralandı. 2 öldürüldü. İlk belirlemelere göre 2'si polis 7 yaralı, çevredeki hastanelere sevk edildi.

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KAÇAN TERÖRİSTLE İLGİLİ BİLGİLER

Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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