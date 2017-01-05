İzmir'deki çatışmada kaçan teröristle ilgili bilgiler

İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor. İşte aranan teröristle ilgili bilgiler

İzmir'de Adliye'yi hedef alan saldırıda patlama sornasında gerçekleşen çatışmalar sırasında 2'si polis 7 kişi yaralandı. 2 terörist öldürüldü. İlk belirlemelere göre 2'si polis 7 yaralı, çevredeki hastanelere sevk edildi.

İZMİR ADLİYESİ'NDE PATLAMA!

KAÇAN TERÖRİSTLE İLGİLİ BİLGİLER

Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı. Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PATLAMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!