Mevlüt Çavuşoğlu: ABD ile aramızda güven bunalımı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı” dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Çavuşoğlu şunları söyledi:

Suriye'de ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor. İhlalleri durduramazsak Astana süreci akamete uğrayabilir. Amerika kesinlikle dışlanmış değil.