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'lı terörist o ülkeye kaçarken yakalandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 19:23
PKK'lı terörist o ülkeye kaçarken yakalandı
PKK'lı terörist o ülkeye kaçarken yakalandı

Terör örgütü 'nın üst düzey sorumlularından olan ve 2010 yılından itibaren geçtiği Suriye'de YPG'ye katılan 'Piling' kod adlı terörist, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmenler arasında yakalandı.

Terör örgütü 'nın 1999 yılından itibaren Kandil Dağı'nda bulunan ve ülkede bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu kanlı saldırının emrini verdiği belirtilen 'Piling' kod adlı terörist, 2010 yılında Suriye'ye geçerek PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'ye katıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine 'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kaçak göçmenler arasına gizlenerek kaçmak isteyen üst düzey PKK'lı, 'Piling' kod adlı teröristte yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması devam eden teröristin, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin saha sorumlusu olarak 2010 yılından bu yana bulunduğu belirlendi.