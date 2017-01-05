Şehit polis Fethi Sekin saldırıyı hayatı pahasına önledi

İzmir'de adliye saldırısında Şehit polis Fethi Sekin teröristlerin adliye girmesini hayatı pahasına önleyerek bir kahramanlığa imza attı.

Şehit trafik polisinin Adliye önündeki bölgede görevli olduğu ve teröristleri fark edince araçlarını durdurduğu, teröristlerin araçlarından inerek kaçma istediği sırada silahını çekerek hainlerden birini orada öldürdüğü, sonrasında ise şehit düştüğü öğrenildi.

ŞEHİT FETHİ POLİS KATLİAMI ÖNLEDİ

Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, teröristleri ilk fark eden ve çatışmaya giren, ardından çıkan çatışmada şehit düşen Fethi Sekin adlı kahraman polisimiz önledi..