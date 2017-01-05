Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan İzmir saldırısı açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin "Bu hain terör saldırısı sadece adalete değil millete yöneliktir. Kahraman polisimiz sayesinde amaçlarına ulaşamadılar. Terörü destekleyenler hiçbir zaman amacına ulaşamayacak" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'deki terör saldırısıyla ilgili, "Terör ve terörü destekleyenler, hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik ve beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru ile zabıt katibine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa diledi.

İzmir Adliyesi önündeki saldırının sadece adalete ve Türk yargısına değil aynı zamanda millete yönelik de alçak bir girişim olduğunu ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldırısı ve teröristler hedefine ulaşamamış, büyük bir facia önlenmiştir. Terör ve terörü destekleyenler, hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak, birlik ve beraberliğimizi zedeleyemeyecek ve asla başarılı olamayacaktır. Terör saldırısı nedeniyle İzmir Adliyesindeki hakim, savcı ve adliye personelimiz ile İzmir halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



