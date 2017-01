Son dakika: İzmir Adliyesi'nde patlama!

İzmir Adliyesi'nin C kapısının önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans gönderildi. Belli aralıklarla 2 ayrı patlamanın olduğu belirtildi. Saldırı bomba yüklü araçla gerçekleştirildi. Patlamanın ardından çatışmalar olduğu bilgisi verildi. 2 teröristin öldürüldüğü bir teröristin de arandığı açıklandı.

İlk belirlemelere göre, 1'i polis 2 şehidimizin olduğu 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi, ardından silah sesleri duyuldu.

İZMİR ADLİYESİ'NDE PATLAMA!

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE TRAFİK AKIŞI KESİLDİ

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

BİR ŞÜPHELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

KIZILAY'DAN ÖNEMLİ UYARI!

Kızılay İzmir Bölge Müdürü Gökay Gök, yeterli kan stoklarının bulunduğu söyledi.



İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI: ŞEHİDİMİZ KATİP MUSA CAN



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, saldırıda şehit olan adliye memurunun Katip Musa Can, şehit polisin ise isminin Fethi olduğunu söyledi.



Başsavcı Doğru, saldırının ardından açıklamada bulundu. Doğru, Fethi isimli bir polis memurunun şehit olduğunu ifade ederek, şehit adliye memurunun mübaşir değil, Katip Musa Can olduğunu söyledi. Doğru, "Şehit polisimiz Fethi isimli, adliyemizin önünde 8-10 yıldır trafiği tanzim eden sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.



Doğru, soruşturmanın sürdüğünü ifade ederek, soruşturmanın selameti açısından daha fazla bilgi paylaşımında bulunmadı.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA!

BOMBALI SALDIRI ANI VE YAŞANAN ÇATIŞMA AMATÖR KAMERADA!