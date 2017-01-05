Veysi Kaynak Ahaber'de açıkladı: Reina teröristi muhtemelen bir Uygur

AHaber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Reina teröristine ilişkin önemli bir bilgi verdi. Kaynak, "Teröristin Uygur olma ihtimali yüksek" dedi.

AHaber'de Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Reina teröristinin kimliğinin güvenlik güçlerince bilindiğini söyledi. Kaynak, teröristin uyruğunun ise muhtemelen bir Uygur olduğunu ifade etti.

VEYSİ KAYNAK'IN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE OLDU:

Ortaköy'deki saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Modern Türkiyeyi bilen ve yeni yıla Türkiye'de girmek isteyen yabancı turistlerimiz maalesef hayatını kaybetti. Olayı incelediğinizde planın üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor. Teröristin kimliği güvenlik güçlerince belirlenmiş vaziyette. Muhtemel olabileceği yerlerde belirlenmiş vaziyette. Bağlantıları da belirlenmiş vaziyette. Yurt dışına kaçma ihtimaline karşılık havalimanlarında yoğun güvenlik önlemlerini aldık. Özel yetiştirilmiş bir hücre elemanı olduğunu anlamak mümkün.

İKİ TERÖRİST İHTİMALİ

Bu ihtimalin hepsi araştırılıyor. Ama fiilen eylemi tek kişinin gerçekleştirdiği aşikar. Tek bir silahtan atılan kurşunlarla bu katliam yapılmıştır.

TERÖRİSTİN UYRUĞU

Terörist muhtemelen bir Uygur.

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