3 yeni kanun hükmünde kararname yayımlandı

679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlanarak Emniyet'ten 2687, Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 ihraç gerçekleştirldi
Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı. Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan bin 699, Emniyet'ten 2 bin 687 personel ihraç edildi.
679 sayılı KHK ile Danıştay'dan 8 kişi atıldı. Sosyal medya düzenlemesiyle polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.
Deniz Kuvvetleri'nden 149 asker görevden alınırken 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.
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