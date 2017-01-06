Ankara’da 3 eski hâkim FETÖ’den tutuklandı

Ankara'daki FETÖ operasyonunda 3 eski hakim, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 eski hakim, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakimler Ahmet Can, Abdurrahman Dursun Bedir ve Hasan Bilgin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren hakimler, tutuklama talebiyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Ramazan Bilgisiçok tarafından sorgulanan 3 hakim, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.