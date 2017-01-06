Başbakan Binali Yıldırım soruları yanıtladı

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, ABD büyükelçisinin skandal paylaşımlarla ilgili sorusuna sert çıktı. Başbakan Yıldırım, "Nerden aklına gelmiş giderayak. Sormak lazım kendisine. Hangi mesajı verdiğiyle ilgili bir alaka kuramadım. Giderayak zevzeklik yapmasın" şeklinde cevap verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Anayasa değişikliğine evet demek ihanettir" sözüne ilişkin, "Fevkalade çirkin ve yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek, ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım" şeklinde yanıt verdi.

Anayasa değişikliği teklifine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, bir basın mensubunun anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde partinizden fire bekliyor musunuz? şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Dedikodularla amel olmaz. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Bizim grubumuz 216 imza vermiştir. Bunun dışında ortaya atılan laflar tamamen dedikodudur."

Başbakan Binali Yıldırım cuma çıkışı önemli açıklamalarda bulundu

IRAK ZİYARETİ

DEAŞ ile mücadeleyi konuşacağız. Bakanlarımız ekonomik alanda iş birliğine ilişkin karşılıklı görüşecekler. Anlaştığımız konular daha fazla ön plana çıkacak. Irak, İran, Rusya bizim komşularımız. Komşularla iyi geçinmek bizim geleneğimiz. Barışın kardeşliğin sağlanması sadece Türkiye için değil, bölgedeki karışıklıkların sona ermesi için de fayda sağlayacak.

ABD BÜYÜKELÇİSİNİN SKANDAL PAYLAŞIMI

Nerden aklına gelmiş giderayak. Sormak lazım kendisine. Hangi mesajı verdiğiyle ilgili bir alaka kuradamadım. Giderayak zevzeklik yapmasın.