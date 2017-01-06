Berat Albayrak'tan elektrik kesintilerine ilişkin flaş açıklamalar

AHaber Ankara Temsilci Murat Akgün'ün sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak, Türkiye'de son dönemde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan elektrik kesintilerinin normal kesintiler olmadığına dikkat çekti. Bakan Albayrak açıklamasında 2016'nın son günlerinde gelen iharlara dikkat çekerelk, 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini söyledi. Berat Albayrak konuyla ilgili şunları kaydetti: En önemli husus şu; hakikaten ağır kış şartlarından dolayı mı bu elektrikler kesildi? Normal zamanda yaşamıyoruz. Bakın 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini tespit ettik. Normal günlerden geçmediğimiz için farklı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. 30 Aralık'ta da siber saldırı ihbarı aldık.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları başlıklar halinde şöyle oldu:

İZMİR'DEKİ HAİN TERÖR SALDIRISI

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Bu noktada bugünkü gazetelere baktığımızda Fethi polisimizin ne kadar büyük bir kahramanlık yaptığıyla ilgili haberleri gördük. Ben bir kez daha hamd ediyorum, bu kadar büyük kahramanlar çıkaran, 80 milyonu teyakkuz halinde hazır bekleyen bir milletin üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Bu millet çok büyük ve asil bir millet. Terör örgütü noktasında araştırmalarımız devam ediyor. Kesinleşmiş olan tam şudur diyebileceğimiz, henüz benim ulaştığım bir bilgi yok. Artık öyle enteresan günlerden geçiyoruz ki terör örgütünün isminin bir önemi kalmadı. PKK, PYD, YPG, FETÖ, DHKPC, DEAŞ resme bakıyorsunuz artık birbirleriyle koordineli bir şekilde herhangi bir eylemi gerçekleştirme noktasında ortak bir aklın projesine eş güdümlü hizmet veren yapılardan bahsediyoruz. Tüm bu ipler, dönüp dolaşıyor sadece bir merkezde toplanıyor. Biz bunun 80 milyon olarak tüm bu terör örgütlerinin amacının niyetinin ve gayesinin kimler eliyle desteklenerek ülkemizin birliği ve bütünlüğüne darbe vurmaya çalıştığının çok net farkındayız.

İzmir'deki hain terör saldırısı

ELEKTRİKLER NEDEN KESİLDİ

Yaşadığımız elektrik kesintisi normal bir kesinti değil. 70'li yıllardan bugüne yapılan alt yapı yatırımlarıyla hattın tamamı tarihte ilk defa hepsi koptu. Doğal afet noktasında baktığınızda 70 km'yi geçen rüzgar hızında, ciddi bir tahrifat oldu. Yıkılan hatların 4 tanesinin tamiratı tamamlandı. Kalan 3 hattın devreye alınması birkaç hafta sürebilir ama bugün itibariyle 4. hattı da devreye alarak önemli bir sıkıntıyı aşmış olduk. En önemli husus şu; hakikaten ağır kış şartlarından dolayı mı bu elektrikler kesildi? Normal zamanda yaşamıyoruz. Bakın 31 Aralık gecesi üç farklı bölgede yer altı kablolarının kesildiğini tespit ettik. Normal günlerden geçmediğimiz için farklı tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. 30 Aralık'ta da siber saldırı ihbarı aldık. Hakikaten Türkiye'de enerji alanın iktidarımız döneminde çok önemli atılımlar yaptık.

Elektrikler neden kesildi?

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Tüketimin olduğu yerde üretimi sağlama noktasında adımlar atmamız lazım. Tüm Türkiye'deki stratejimizin bir ayağı şu: Yenilenebilir enerji noktasında ilk ihalemizi yakın zamanda inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye son 10 yılda enerji ithalatına büyük para harcadı. Enerji noktasında dışa bağımlı bir ülkeyseniz o zaman mevcut kaynakları kullanmak zorundasınız. Son yıllardaki keşiflerle 3000 kalorili kömürleri keşfettikten sonra daha verimli bir portföyü ortaya koymak zorundasınız.

Yenilenebilir enerji

YER ALTI KABLOLARININ KESİLMESİ

Bu hafta itibariyle ilgili savcılıklarla irtibata geçerek sürecin yargı ayağını başlattık. Son dönemde artan ihbarlarla ciddi bir süreç başlattık. Emniyetimizle koordineli bir çalışma başlattık. Hakikaten normal günlerden geçmiyoruz. Arz güvenliğine dayalı bir sıkıntımız yok. Her türlü dış etkiye maruz kalabilecek tehditlere karşı tedbir almak zorundayız. 3 farklı eylemle ilgili gözaltılar var.

Yer altı kablolarının kesilmesi

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KESİNTİ OLACAK MI?

7 ana birimden 4'ü devreye girdi. İlk hattı devreye aldıktan sonra tüm İstanbul'da meskenlerdeki elektrik kesintilerini durdurduk. İletim alt yapısı bugün yarın oluşabilecek duruma göre tedbirler almalıyız. Bunun siber tarafı da var. 30 Aralık itibariyle aldığımız ciddi bir ihhbar sonrasında tedbirlerimiz aldık. En son dün Amerika alt yapılı siber bir atak gerçekleşti. Biz bunları püskürterek süreçleri yürütüyoruz. Bir çok açıdan tedbirli olmak zorundayız. Bu çerçevede bakıldığında, enerji arzı noktasında ciddi bir risk yok. Enerji alt yapıları konusunda 2016'yı çok iyi kapattık. Tüm denetimleri sıkı bir şekilde yapıyoruz.

Önümüzdeki günlerde elektrik kesintisi olacak mı?

DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN YAPTIĞI KESİNTİLER

Bu önemli bir nokta. Planlı kesintilerin ana sebebi, o mahallede, sokakta, alt yapı ile ligili dönem dönem planlı kesinti yapabiliyor. Bununla ilgili karar aldık. Kış aylarında kesinlikle uygulanmaması konusunda karar aldık. Bu çerçevede 7/24 çalışan bir kadromuz var. Bu dönemde planlı kesinti olmayacak.

Dağıtım şirketlerinin yaptığı kesintiler

İRAN'DAN GELEN DOĞALGAZ

Kış aylarında İran'dan gelen doğalgazda sıkıntı yaşanabiliyor. Ancak biz bunu insanımıza yansıtmadık. Halkımıza hissettirmeden bu sıkıntıyı atlatabilecek alt yapıya sahibiz. Olağanüstü bir durum olmadıktan sonra Türkiye'nin doğalgaz konusunda sıkıntı yaşayamayacak. Türkiye ısınma sorunu yaşamayacak. Türkiye gaz alt yapısı ile ilgili önemli çalışmalar yapıyor. 2019 ve 2023'e kadar önemli projeler hayata geçecek. Bizi bütün senaryolara hazırlayacak projelere sahip olacağız. Tahkimi kazandıktan sonra bu kazanımın indirim olarak yansıması anlamında biz indirimi başlattık. Bu indirimi başlattıktan sonra karar uygulanmaya başlandı. İran ile gaz iş birliği noktasında yakın bir ilişkimiz var. Aralık ayında yaşadığımız teknik problem sonrasında süreç sağlıklı bir şekilde yürütülüyor.

İran'dan gelen doğalgaz

ELEKTRİK VE AKARYAKIT FİYATINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Enerji noktasında bakıldığında, gaz ve petrolde son aylarda artış yaşanmakta. İç piyasada biz bunları dövizle alıyoruz. Satışlarını TL ile yapan kurumlarımız için ciddi bir artış oldu. Ancak biz buna rağmen artırmadık ve hatta indirim uyguladık. 2017'de ne elektrik ne akaryakıtta zam öngörmüyoruz.

Elektrik ve akaryakıt fiyatlarında artış olmayacak

YAZ SAATİ UYGULAMASI

Bu kararı almadan önce yoğun bir çalışma yürüttük. Bu çerçevede tüm paydaşlardan alınan yorumlar çerçevesinde yaz saati uygualamasının devamının daha sağlıklı olacağına karar verdik. Kasım ayı itibariyle yorumlar gelmeye başladı. Bu yorumların çoğu olumlu yorumlardı. Türkiye boylam olarak baktığınızda 76 dakika olan bir ülke. Türkiye mevsimsel olarak gün ışığını 8 saatten 16 saate kadar kış aylarından yaza kadar faydalanacak zamana karar veriyoruz. Bunun çalışanlar, öğrenciler ve toplumsal açıdan hakeza enerji açısından bakmak zorundayız. Gün ışığını mesainin içine koyma noktasında bir adım attık. Bunun enerji anlamında tasarrufu oldu. Türkiye her sene yüzde 5-6 büyüyen bir ülke. Gün erken aydınlanmıyor. Bugün Avrupa'nın birçok başkentinde hava 20.00'lerde aydınlanıyor. Saat aralığı değil gün ışığından faydalanma aralığı açısından önemli. Kış ayları için okullarımızda ders saatleri değiştirilebilir. Bu yıl eleştirileri not alarak önümüzdeki yıl nasıl bir adım atabiliriz noktasında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Toplum nezdinde olumlu etkisi var ancak az da olsa eleştiriler var.

Yaz saati uygulaması

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ-KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ülkenin bekasını tehdit eden durumlarda halk bu konuda gereken cevabı veriyor. İcraatın ve yürütmenin işini hakkıyla yapması açısından bu çerçevede bakıldığında bu paket pazartesinden itibaren mecliste görüşülecek. Attığımız adımları maksimum paydaşların katkısıyla mecliste duruşumuzu her zaman olduğu gibi yürüteceğiz. Referandum süreci geldiğinde Türkiye'nin daha farklı olacağını düşünüyorum. Türkiye tarihi süreçlerden geçmekte. 8 yıllık yönetimi boyunca tüm dünyayı hangi sorunlarla baş başa bıraktığını görüyoruz. Bu noktada ABD'nin yeni yönetimine büyük iş düşüyor. Biz bugün gitmekte olan bu iktidarın ortaya koyduğu acıyı bölge ve dünya olarak çekiyoruz. Yeni yönetimle birlikte siyaset aklının tesis edilmesi gerekiyor. Bakın FETÖ'nün iadesi. 80 milyon vatandaşımız bunu bekliyor.. Son yaşananlara bakıyoruz. Terörle mücadelede ittifaktan bahsediyoruz ama milletimiz görüyor. Bunların yaşandığı süreçte, DEAŞ diyoruz operasyon yapıyoruz. Bakıyorsunuz yanınızda kimse yok. 80 milyon olarak bölge coğrafyası ile birlikte Kazan - Kazan'a dayalı ilişkileri yürütmek zorundayız.

Anayasa değişikliği teklifi - Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları