Beşiktaş saldırısı'nda 10  şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta 46 kişinin şehit olduğu hain saldırı ile ilgili gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Aralık 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla ve canlı bomba ile gerçekleştirilen çifte bombalı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Saldırıyı gerçekleştiren iki teröristle irtibatları belirlenince İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

13 ŞÜPHELİ SEVK EDİLMİŞTİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Başsavcılığı Terör Örgütü Suçlar Bürosu tarafından sorguları yapılan 13 şüpheliden 10'u tutuklamaya sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verirken 1 şüpheli savcılık sorgusu ardından serbest bırakıldı.

10 TUTUKLAMA

10 şüphelinin sorgusu Nöbetçi Sulh ceza Hakimliği'nde tamamlandı. Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler arasında saldırıda kullanılan aracı satın alıp örgüt mensuplarına veren şüpheli Tufan B. de bulunuyor.

10 Aralık' 2016'da Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından, Vodafone Arena yakınlarındaki Çevik Kuvvet polislerine bombalı araçla düzenlenen saldırıda, biri emniyet müdürü, biri emniyet amiri olmak üzere 39 polis ile 7 sivil şehit olmuş, çoğunluğu polis 238 kişi yaralanmıştı.