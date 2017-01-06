Cumhurbaşkanı Erdoğan: Babamızın oğlu olsa, eğer vatan hainiyse hemen duyurmamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da Sivil Toplum Kuruluşlarına yaptığı konuşmada terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Terörün kökünün kuruması için kimden gelirse gelsin ilkeli bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan cumhurbaşkanı Erdoğan "Bazıları olaylar karşısındaki tavrını teröristin ideolojisine bakarak belirliyor. Babamızın oğlu olsa, eğer vatan hainiyse hemen duyurmamız lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından ilgili kısım şöyle:

"BABAMIZIN OĞLU DA OLSA..."

"Teröristi bulacak ve etkisiz hale getirecek olan istihbaratçıdır, askerdir. Ama terörle mücadele medyadan üniversiteye, ailelerden kanaat önderlerine kadar tüm toplumun ortak görevidir. Her hafta muhtarlarla yaptığım toplantıda söylüyorum. Muhtar mahallesine köyüne sahip çıkandır. Böyle garip tipler gelince güvenlik teşkilatlarına bildireceksiniz. İstihbaratın en önemlisi insani istihbarattır. Bu konuda vatandaşımız eğer bunu bildirirse o zaman güvenlik güçlerimizin işi de kolay olacaktır. Terörün kökünü kurutmak istiyorsak kimden gelirse gelsin bunlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeliyiz. Bazıları olaylar karşısındaki tavrını teröristin ideolojisine bakarak belirliyor. Babamızın oğlu olsa, eğer vatan hainiyse hemen duyurmamız lazım"

"KARDEŞLİK VE BARIŞ ORTAMINI ZEDELEYEMEDİLER"

"Bizde bu vatana ihanet etmeyenlerle yola devam ederiz. Vatana ihanet edeni de ilgili mericlere bildiririz. Bizi devamlı tehdit ediyorlar. Edecekler onun görevi. Ölümle ilgili elimizde senet var mı? Trafikte araçta giderken bakıyorsunuz bir kaza, öyle mi? Bir otobüs kaza yapınca en azından 30-40 kişi ölüyor. Ne diyorlar? Trafik kazası. Bu olaylarda da bu tür şeyler oluyor mu? Oluyor. O zaman farklı feryatlar başlıyor. Burada bir mükafat var. Vatan yolunda bir şehadet var. Kazalar için de bu tür içtihatlar var ayrı mesele. Ama buradaki hassasiyetimizi iyi korumamız lazım. Terörist bombayı patlatıyoruz, gerisini de siyasetçisiyle, STK'larla bu çevreler getiriyor. Ülke içinde dışında teröristle mücadele ederken Türkiye gemisini batırmaya çalışan vatansızlar güruhunun fitneleriyle uğraşıyoruz. Kardeşlik ve barış ortamını zedeleyemediler. Kin ve nefret yerine muhabbeti ikamet ettiğimiz sürece muvaffak olamayacaklar"