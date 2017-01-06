Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları Türkiye’nin sahaya inmesiyle bozuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ’a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları Türkiye’nin sahaya inmesiyle boşa çıktı. Bunların derdi bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin kan ve ateş denizine dönüştürülmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım dün Ankara'da Keçiören Metrosu'nun açılışına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:
AYAKTA TUTAN RUH: Biz hep her yerde, her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediğimizde en gür cevabı Keçiören'den aldığımızı biliyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan ruh işte budur. Bunun için her fırsatta kimi zaman etnik, kimi zaman meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı. Ama başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle olamayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyemediler, zedeleyemeyecekler.
ORTADA KALDILAR: Milletimiz terör örgütleri ve onların destekçileriyle istismar edilmeye çalışılan vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima titizlikle yaptı. Yıllardır Kürt deyip Kürt vatandaşlarımızın hayatlarını çukurla, hendekle, bombayla zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü, görüyor. Aynı şekilde Alevi deyip bu meşrebe mensup vatandaşlarımızı istismar edenleri de çok iyi tefrik ediyor. İşte en son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimiz hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi inançtan olursa olsun şunu gayet iyi görüyor.
HODRİ MEYDAN: Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altında ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmakta. Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'mize baksın. Bu milleti tanımayanlar daha da geriye gidip Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımıza baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeye göze alan, buyursun gelsin, hodri meydan. Bu millet er meydanından hiçbir zaman kaçmamıştır.
"DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C... BİRBİRLERİNDEN FARKLARI YOK"
DERTLERİ TERÖR DEĞİL: Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içinde. Bizi 'DEAŞ ile mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin bu örgütün tepesine bindiğimizde, birden karşımıza çıkıp 'Daha ileri gitmeyin, 20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değil. Onlar ne derse desin biz göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi bölgeyi DEAŞ'tan ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil. Tam tersine bölgenin bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesi. Ha DEAŞ, ha PKK, ha PYD, ha YPG, ha DHKPC, ha FETÖ.
'BURADA HERKES DOST, KARDEŞTİR'
"Keçiören'de , Yozgat'tan, Çorum'dan, Çankırı'dan, Kırşehir'den, Kırıkkale'den, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizden, Karadeniz'den, Ankara'nın ilçelerinden gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye bu Türk mü, Kürt mü, Çerkes mi, Boşnak mı diye bakmaz. Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye bu Sünni mi, bu Alevi mi, bu başka bir meşrepten mi diye bakmaz. Burada herkes insandır, T.C. vatandaşıdır, komşudur, dosttur, kardeştir."
'TEHDİTLERİ KAYNAĞINDA YOK ETMEK ZORUNDAYIZ'
"Suriye'deki, Irak'taki Arap, Kürt, Türkmen, diğer gruplar onların oyununda kolayca feda edilecek piyonlar olabilir. Suriye'de ateş düşen her ev bizim evimizdir. Irak'ta sönen her ocak bizim ocağımızdır. Ülkemizde patlayan bombalarla, yapılan eylemlerle Irak'ta ve Suriye'de oynanan oyun arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak, oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu, refahını koruyamazsak kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlib'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahcıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar. Hatta Avrupa'da 5-6 milyon vatandaşımız yaşıyor. Orası rahat olmazsa biz de rahat olamayız. Bizi kendi içimizde sıkıştırarak büyük oyunun dışına atma çabalarına rıza göstermeyeceğiz. Hem sahada hem masada olarak kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar aramakta kararlıyız."
'VESAYET ODAKLARININ KAFALARINI EZE EZE GELİYORUZ'
Başbakan Binali Yıldırım da açılışta yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Türkiye'de demokrasiyi yok etmek isteyenlerin, vesayet odaklarının kafalarını da eze eze geliyoruz. İnşallah bu yıl içinde en büyük dönüşümü, değişimi de yine AK Parti iktidarında, milletimizin desteğiyle gerçekleştireceğiz. Bu değişim, anayasa değişimidir. Anayasada yapacağımız bu değişiklikle evelallah vesayet rejimi tarihin derinliklerinden kaybolup gidecek. Milletin iradesi, kararı her daim geçerli olacak. Hep söyledim, yeter artık söz milletindir. Yeter artık karar milletindir. Milletin kararının üzerinde başka hiçbir karar tanımıyoruz."