Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyunları Türkiye’nin sahaya inmesiyle bozuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ’a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları Türkiye’nin sahaya inmesiyle boşa çıktı. Bunların derdi bölgeyi terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin kan ve ateş denizine dönüştürülmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım dün Ankara'da Keçiören Metrosu'nun açılışına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



AYAKTA TUTAN RUH: Biz hep her yerde, her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediğimizde en gür cevabı Keçiören'den aldığımızı biliyoruz. Türkiye'yi ayakta tutan ruh işte budur. Bunun için her fırsatta kimi zaman etnik, kimi zaman meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı. Ama başarılı olamadılar. Allah'ın izniyle olamayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar. Birlik ve beraberliğimizi zedeleyemediler, zedeleyemeyecekler.



ORTADA KALDILAR: Milletimiz terör örgütleri ve onların destekçileriyle istismar edilmeye çalışılan vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima titizlikle yaptı. Yıllardır Kürt deyip Kürt vatandaşlarımızın hayatlarını çukurla, hendekle, bombayla zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü, görüyor. Aynı şekilde Alevi deyip bu meşrebe mensup vatandaşlarımızı istismar edenleri de çok iyi tefrik ediyor. İşte en son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenler yine ortada kaldılar. Milletimiz hangi kökenden, hangi meşrepten, hangi inançtan olursa olsun şunu gayet iyi görüyor.







HODRİ MEYDAN: Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altında ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmakta. Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye, İstiklal Harbi'mize baksın. Bu milleti tanımayanlar daha da geriye gidip Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımıza baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeye göze alan, buyursun gelsin, hodri meydan. Bu millet er meydanından hiçbir zaman kaçmamıştır.

"DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C... BİRBİRLERİNDEN FARKLARI YOK"

DERTLERİ TERÖR DEĞİL: Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içinde. Bizi 'DEAŞ ile mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin bu örgütün tepesine bindiğimizde, birden karşımıza çıkıp 'Daha ileri gitmeyin, 20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değil. Onlar ne derse desin biz göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz. DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi bölgeyi DEAŞ'tan ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil. Tam tersine bölgenin bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesi. Ha DEAŞ, ha PKK, ha PYD, ha YPG, ha DHKPC, ha FETÖ.