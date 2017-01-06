Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da yapımı tamamlanarak hizmete alınan eserlerin toplu açılış töreninin yapılacağı Rabia Meydanı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde oynanan oyunlarla ilgili uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Burada kimse operasyon yapabilir mi? Yapmaya kalkarsa hesabını sorarız. Bizi alevi, kürt, türk, sunni diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de ateşe atmaktır. Hiçbir vatandaşımın ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum" dedi. DEAŞ ile mücadelede, daha düne kadar Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etmesine rağmen Türkiye'yi Fırat Kalkanı'nda yalnız bırakan ABD'ye önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti: Daha düne kadar bize niye bu örgütle mücadele etmiyorsunuz diyenler bugün bize daha ileri gitmeyin, 20 km'de kalın diyorlar. Bu işi temizleyene kadar yolumuza devam edeceğiz. Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayanların gerçek niyeti Türkiye'nin duruma el koymasıyla ortaya çıktı. Biz müdahale edince sahadan çıkarılmak istendik. Sadece Türkiye'yi zor duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Plan tüm bu operasyonların birlikte yönetilmesiydi. Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyeceğiz. Ne diyorsunuz ? Duralım mı? Bölgenin huzura kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Müttefiklerimiz destek vermese de kendi imkanlarımızla yola devam edeceğiz.

Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşanan terör saldırısına değinerek "Malesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar" dedi. Kendisini dinlemeye gelen yüzbinlerce vatandaşın sevgi seli ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Rahman'ın önünde eğildik, başkasının asla" şeklinde konuştu.

"YİĞİTÇE KARŞIMIZA ÇIKAMIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ, onun bıraktığı bir yerden bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Artık şu gerçeği hiç kimse inkar edemez; bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler, terör örgütleri üzerinden kendilerince bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Kardeşlerim bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, oradan FETÖ oradan başka bir örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Şunu kimse inkar edemez; Birileri bu örgütleri Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe karşımıza çıkamıyorlar. Biz tarihimizin önünde kaçmadık, bu millet ölürsem şehit diyenlerdeniz. Biz kadere iman etmiş insanlar olarak bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kendi çıkarları için üzerimize terör örgütlerini salanlar, yaptıkları yanlışı bir gün görecekler ama iş işten geçecek. Emin olun Türkiye bu musıbetin üstesinden geçecek. Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atılan ve şehit olan polisimizi gördünüz değil mi? Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye tarihinin en güçlü bütünleşmesini sağladı.

Bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri ve sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız

"2023, 2053, 2071 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Bu topraklarda eylem yapan terör örgütleri ve sınırlarımızın yanı başında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacağız. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Urfa işgale karşı direnerek kendi bağımsızlığını kazanmış bu sebeple Şanlı ünvanını elde etmiş bir şehirdir. Bu günde Şanlıurfa terörle mücadelede en önde yer alan, dünyanın en büyük ödüllerine ziyadesiyle layık olmuş bir ildir. Teröristlerin inlerine girdik, onları tepeliyoruz ve tepelemeye de devam edeceğiz. El Bab'a girdik, Rai'ye girdik, Cerablus'a girdik. Şanlıurfalıları ve 79 milyon milletimizin tamamını yüreğinden dağlayanlar hak ettikleri cezaları alıyorlar. PKK varmış, PYD varmış kim olursa olsun bu ülkede terör estirenler bedelini ödeyecekler. Sizin her biriniz Suriyeli kardeşlerimize kucak açarak Batı'ya meydan okudunuz. Hz İbrahim ateşe atıldığında ne demişti: Hasbınallahü Ve Nığmel Vekil. Biz de bugün yaşadığımız sıkıntılar karşısında aynı şeyi söylüyoruz. Sizlerin bu mübarek topraklarda tek bir teröristi barındırmayacağına inanıyorum. Türkiye'yi kardeş kavgasıyla yok etmek isteyenlere Şanlıurfa'nın vereceği cevap tarihe geçecektir.

"AYRIMCILIK TUZAĞINA DÜŞMEYECEĞİZ"

Burada kimse operasyon yapabilir mi? Yapmaya kalkarsa hesabını sorarız. Bizi alevi, kürt, türk, sunni diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de ateşe atmaktır. Hiçbir vatandaşımın ayrımcılık tuzağına düşmeyeceğine inanıyorum. Etnik köken ve mezhepçilik fitnesini sürekli körükleyenler bu istismara yöneliyorlar. Bölücü terör örgütü en çok zararı istismarını yaptığı Kürt kardeşlerime verdi.

Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayanların gerçek niyeti Türkiye'nin duruma el koymasıyla ortaya çıktı. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyeceğiz.

"BİZİM İÇİN OK YAYDAN ÇIKTI"

Bizden rahatsız oluyorlar, ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar. Daha düne kadar bize niye bu örgütle mücadele etmiyorsunuz diyenler bugün bize daha ileri gitmeyin, 20 km'de kalın diyorlar. Bu işi temizleyene kadar yolumuza devam edeceğiz. Suriye'yi DEAŞ bahanesiyle her gün bombalayanların gerçek niyeti Türkiye'nin duruma el koymasıyla ortaya çıktı. Biz müdahale edince sahadan çıkarılmak istendik. Sadece Türkiye'yi zor duruma düşürmek için Musul operasyonunu başlattılar sonra yavaşlattılar, Rakka operasyonunu ertelediler. Halbuki plan tüm bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar ki Türkiye sonuç almaya yaklaştı, hemen planları değiştirdiler. Bizim için artık ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da Münbiç'i de diğer bölgeleri de terör örgütlerinden temizleyeceğiz. Ne diyorsunuz ? Duralım mı? Bölgenin huzura kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Müttefiklerimiz destek vermese de kendi imkanlarımızla yola devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞANLIURFA'DA

"BU ÜLKEYİ YIKMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR"

Türkiye'nin 2013 yılından bu yana yaşadıklarını yaşayan başka bir ülke ayakta kalamazdı. Çok acılar yaşadık ama tarihte pek az rastlanacak kahramanlıklar ortaya koyduk. Bizim milletimiz ekonomik saldırılar karşısında da destansı bir mücadele göstermiştir. Ne yaptı benim vatandaşım yastığının altında ne varsa dövizleri Türk Lirası'na çevirdi. Ve Türkiye'de devran değişti. Sizlere sesleniyorum; bizim bu vatandan başka gidecek yerimiz var mı? Birileri ABD'yi, başka yerleri yurt yapmayı düşünüyor olabilir. Altında doğduğumuz bu ayyıldızlı bayrağın dibinde ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Bu ülkeyi yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

ŞANLIURFA'YA DEV YATIRIM

Değerli kardeşlerim buraya elimiz boş gelmedik. 600 milyarlık, toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa'ya hayırlı olsun diyorum ama yetmez. Bu kardeşinizin bir ideali vardı: Önce büyükşehirlerde sonra diğer şehirlerde, şehir hastaneleri kuralım demiştim, 14 sene önce. Şimdi Şanlıurfa'nın merkezinde şehir hastanesine başlıyoruz. İhalesi yapıldı, 2-3 yıl içinde o hastanemiz biter. Ondan sonra Şanlıurfa'nın sağlık diye bir sorunu kalmaz. Kardeşlerim biz sizi seviyoruz.