Cumhuriyet Gazetesi’nin PKK, DHKP-C ve FETÖ adına propaganda yapmak suçlamasıyla tutuklanan muhabiri Ahmet Şık'ın Silivri'de tecrit edildiği haberi yalan çıktı.

Sosyal medya hesabı üzerinden ve gazeteden PKK, DHKP-C ve FETÖ propagandası yapması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık hakkında yapılan Silivri Cezaevi'nde tecrit edildiğine dair haber yalan çıktı.

TECRİT YALANI!

Cumhuriyet, bugünki haberinde Şık'ın 'Reina saldırısı'ndan habersiz olduğunu, kendisine radyo ve televizyon verilmediğini, tek kişilik koğuşta tutulan Şık'a eziyet edildiğini, tecrit edildiğini ileri sürdü.

Adalet Bakanlığı ve Silivri Cezaevi yönetiminden edinilen bilgilere göre; Ahmet Şık'ın tecrit edildiği bilgisi yalan. Şık'ın cezaevi yönetiminden televizyon ve radyo talebinde bulunmadığı öğrenildi.

CUMHURİYET DEĞİL BİRGÜN İSTEDİ

Ahmet Şık'ın kurum idaresinden kütüphanede bulunan kitap listesini istediği, kütüphane görevlisinden sözlü olarak talep ettiği 3 adet kitabın kendisine teslim edildiği öğrenildi.

Gazete talebi ilgili olarak da Ahmet Şık'ın Cumhuriyet Gazetesi değil kurum idaresinden Birgün Gazetesi talep ettiği, talebi doğrultusunda Birgün Gazetesi kendisine teslim edildiği belirtildi.

Şık'a Metris'te su içirilmediği bilgisi de asparagas çıktı.

NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen Ahmet Şık sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bazı yazılarda "Türkiye Cumhuriyetini, yargı organlarını, askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.