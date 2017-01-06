Cuntacı eşlerine KPSS gözaltısı

KPSS usulsüzlüğü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 105 cuntacının eşlerine 31 ilde operasyon yapıldı

FETÖ'nün 2010 KPSS soru hırsızlığıyla ilgili soruşturmada 105 cuntacının eşine 31 ilde operasyon düzenlendi. NATO'daki görevine son verilmesine rağmen yurda dönmeyerek iltica talebinde bulunan Binbaşı Musa T.'nin eşi Kevser T. de gözaltına alınan 75 şüpheli arasında. Şüpheli listesindekilerden 2'sinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen eşi olduğu belirtildi. Örgüt yönetimiyle irtibat halinde oldukları tespit edilen şüpheliler arasında Marmaris'teki suikast timinden SAT Komandosu Yüzbaşı Haldun G.'nin eşi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan Binbaşı Sadullah A.'nın eşi de bulunuyor. Şüphelilerden 75'inin halen kamu görevlisi olması 15 Temmuz'dan sonra kripto olarak gizlendikleri ihtimalini doğuruyor. Diğer FETÖ operasyonlarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Var ile 12 akademisyen, Bursa'da 23 muvazzaf asker, Erzurum ve Balıkesir'de 24 infaz memuru gözaltına alındı. İzmir ve Burdur'da 14 şüpheli, Düzce ve Zonguldak'ta 6 öğretmen, Tokat'ta 5 polis, Nevşehir'de 4 zanlı, İstanbul'da 44 ByLockçu subay ile Ankara'da eski Anayasa Mahkemesi personeli 7 kişi tutuklandı. Adana'da 10 FETÖ'cü hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. FETÖ'nün Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye imamı Sait K. için ise yakalama kararı çıkarıldı.



Yüksel TEMEL - Ali FİLİZKAN -Tuna ÇAM-Murat SAVAŞ -Şaban YILMAZ Nazan ERDEM-Fatih ULAŞ -Mihriban KOÇAKER