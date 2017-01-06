Elazığ'da terör operasyonu

Elazığ merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda örgütsel yayın, bir yivsiz av tüfeği, kurusıkıdan bozma tabanca, M-16 görünümlü av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlı aranıyor.