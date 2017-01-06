Erdoğan: Bahçeli'ye teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye hükümetine ve devletine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum.

"Bugün devletine güvenen bir millet var. Aleyhte propagandalar yapıldığı halde. Sayın Bahçeli'ye, hükümetine devletine sahip çıkarken vakur duruşu sebebiyle teşekkür ediyorum. 2071 vizyonuyla hareket eden bir ülke var. Biz bir ve beraber olursak kimlikler üzerinden bu topraklarda ekilmeye çalışılan fitne tohumları boy veremeyecektir.



Suriye ve Irak'taki ateşi bu ülkeye taşımak isteyenler dikkatli durursak emellerine ulaşamayacaktır. Ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkarıyoruz. Sizlerden de bu sürece destek olmanızı bekliyorum. Hangi söylemle karşınıza gelirse gelsin hiçbir terör örgütünün Şanlıurfa'da nefes almasına dahi fırsat vermeyin"