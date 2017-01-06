İzmir Adliyesi'nde tören - CANLI

İzmir Adliyesi şehitlerine veda ediyor... İzmir Adliyesi çalışanları düzenlenen hain saldırıda faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin ve adliyede mübaşir olarak görev yapan Musa Can'a veda ediyor...

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliyede çok sayıda kişi törene katılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulunan şehit polis Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can'ın cenaze törenlerine katılacak, saldırıda yaralananları ziyaret edecek.

Kahraman polis Fethi Sekin'in naaşı alkışlar içinde tören alanına geldi.

2 TEÖRİST ÖLÜ GEÇİRİLDİ

BayrakIı'daki İzmir Adliyesi'ne dün mesai çıkışına yakın PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araçla saldırısında polis memuru Fethi Sekin ile zabıt katibi Musa Can şehit oldu, 3'ü polis 6 kişi yaralandı, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 2 terörist ölü ele geçirildi.

KAHRAMAN POLİS KATLİAMI ÖNLEDİ

Hakim ve savcılara ayrılan otoparkta görev yaparken şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in, bombalı aracı fark edip mermisi bitene kadar çatışması, PKK'lı teröristlerin bombalı aracı adliye girişinde infilak ettirip roketatar ve el bombalarıyla yapmayı planladığı korkunç katliamı önledi.

MERMİSİ BİTENE KADAR TERÖRİSTLERLE ÇATIŞTI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevli polis Fethi Sekin, teröristlerle mermisi bitine kadar çatıştı. Sekin, teröristlerden birini öldürdü, kendisi de şehit oldu. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü.

ÇATIŞMA SIRASINDA MUSA CAN DA VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Çatışma sırasında İzmir Adliyesi'nde yaklaşık 12 yıldır görevli mübaşir Musa Can da vurularak yaşamını yitirdi.