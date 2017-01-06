Kurbanların eşyaları ve mermi izleri kaldı

Reina’da dehşetin izleri hâlâ taptaze. Her yerde mermi izleri göze çarpıyor. Kurbanların eşyaları ise bir köşeye toplanmış halde. O korkunç anları, mekân çalışanları anlattı
SABAH, yılbaşı gecesi dünyayı sarsan katliamın yaşandığı gece kulübü Reina'ya girdi. Dehşeti yaşayan barmen Hasan Kurt ve garsonlar Nurettin Özmen ile Aziz Arda o gece yaşadıklarını anlattı. 39 cana mal olan saldırının izleri ise yaşananların boyutu hakkında az da olsa bir fikir veriyor.
İZLER İLK GÜNKÜ GİBİ
Kurbanlardan geriye kalan elbiseler bir yerde toplanmış şekilde alınmayı bekliyor. Teröristin can kaybını artırmak için, müşteriler ısınsın diye konulan sobaların tüpüne ateş ettiği ancak tüpün şans eseri patlamadığı da görülüyor. Camlar, aynalar, kapılar ve pencereler kurşun izleriyle dolu. İşte Nurettin Özmen, Aziz Arda ve Hasan Kurt'un anlatımıyla o gece yaşanan dehşet:
'HERKESİ TARIYORDU'
Hasan Kurt: Koridordan ateş ederek geldi ve barın önünde duraksadı. Sağa sola her tarafa ateş ediyor, herkesi tarıyordu. İnanılmaz büyük gürültü vardı. İnsanlar bağırıp çağırıyordu. Bir noktadan durup delirmişcesine ateş ediyordu. Barın yanına saklandım. Flash Bang atıyordu. Şarjör değiştirmesi 2 saniye bile sürmüyordu. Canlı bomba sandık. ‘KİMLİĞİ BELİRLENDİ MUHTEMELEN UYGUR’
Nurettin Özmen: Müşterilere servis yapıyordum. Ses gelince arkamı döndüm, bir anda bağırmalar, koşuşturmalar başladı. 10 saniye hareketsiz kaldım. Bir müşteri 'Abi kaç canını kurtar' deyince kendime geldim. Sonrasında zaten ortalık kan gölüne döndü. İnsanlar birbirinin üstüne düşüyordu. Flash Bang bombası gözlerimizi adeta kör etti. Hiçbir şey göremez hale geldik. Her patlamada canlı bomba sanıyorduk. Teröristin barın köşesine kadar geldiğini gördüm, tek kişiydi, tek silahı vardı ve sürekli tarıyordu. Denize atlayanları gördüm. Yüzemeyen insanlara can simidi attım. Mekâna yanaşan küçük bir tekne batıp çıkan bir kadını kurtardı. İçeri döndüğümde Özel Harekât gelmişti.
'TÜPLERE BİLE ATEŞ AÇTI'
Aziz Arda: İlk başta havai fişek zannettim. Sonra müdürüm kolumdan tuttu ve 'Kaçın' dedi. Yazlık bölüme kaçtım. Canını kurtarmaya çalışan yaralıları görünce şoka geçirdim. Bir sürü ceset vardı yerlerde. İnsanlar ısınsın diye koyduğumuz tüplere bile ateş etti. Tüpler patlasa, çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi.