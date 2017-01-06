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: Türkiye'ye minnettarız

DHA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 09:33 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 09:36
Peter Cook: Türkiye'ye minnettarız
Peter Cook: Türkiye'ye minnettarız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 'ın 'İcirlik'i kapatma hakkımız var' açıklaması 'yi korkuttu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü , " Üssü’nün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Koalisyona İncirlik’i açtıkları için Türkiye’ye minnetarız" dedi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü , Üssü'nün ve koalisyon güçleri için, ile mücadelede büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Cook, Pentagon'da düzenlediği günlük basın toplantısında, kendisine yöneltilen 'Türkler İncirlik Üssü'nün kapatılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'ye ek bir askeri taahhüt verildi mi? Ya da Türkler herhangi bir yardım istedi mi' sorusuna verdiği yanıtta, 'Bu ABD ile Türkiye arasında süregelmekte olan görüşmelerin odak noktası. Türkiye koalisyon ortağımız, NATO müttefikimiz. Bu görüşmeler hükümetler bağlamında en üst düzeylerde, asker askere yalpan görüşmeler. Ama bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim, Türkiye de, biz de Suriye'de ve başka yerlerde DEAŞ'ı yok etme isteğini paylaşıyoruz. Al Bab'daki çabalar da DEAŞ'a yönelik önemli çabalar. Görüşmeleri sürdürüp girişimlerimizi koordine edeceğiz ki DEAŞ'a en büyük baskıyı uygulayabilelim, yalnızca Suriye'de değil, Irak'ta da dedi.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Cook, İncirlik Üssü ile ilgili olarak başka bir soruya verdiği yanıtta da, 'İncirlik Üssü'nün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Koalisyona İncirlik'i açtıkları için Türkiye'ye minnetarız. DEAŞ karşıtı kampanyamızın önemli bir ayağı ve kullanmayı sürdürebilmeyi umuyoruz' dedi.

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