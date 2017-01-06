Peter Cook: Türkiye'ye minnettarız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'İcirlik'i kapatma hakkımız var' açıklaması ABD'yi korkuttu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, "İncirlik Üssü’nün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Koalisyona İncirlik’i açtıkları için Türkiye’ye minnetarız" dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, İncirlik Üssü'nün ABD ve koalisyon güçleri için, DEAŞ ile mücadelede büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Cook, Pentagon'da düzenlediği günlük basın toplantısında, kendisine yöneltilen 'Türkler İncirlik Üssü'nün kapatılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'ye ek bir askeri taahhüt verildi mi? Ya da Türkler herhangi bir yardım istedi mi' sorusuna verdiği yanıtta, 'Bu ABD ile Türkiye arasında süregelmekte olan görüşmelerin odak noktası. Türkiye koalisyon ortağımız, NATO müttefikimiz. Bu görüşmeler hükümetler bağlamında en üst düzeylerde, asker askere yalpan görüşmeler. Ama bunların ayrıntılarına girmeyeceğim. Ama şunu söyleyeceğim, Türkiye de, biz de Suriye'de ve başka yerlerde DEAŞ'ı yok etme isteğini paylaşıyoruz. Al Bab'daki çabalar da DEAŞ'a yönelik önemli çabalar. Görüşmeleri sürdürüp girişimlerimizi koordine edeceğiz ki DEAŞ'a en büyük baskıyı uygulayabilelim, yalnızca Suriye'de değil, Irak'ta da dedi.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Cook, İncirlik Üssü ile ilgili olarak başka bir soruya verdiği yanıtta da, 'İncirlik Üssü'nün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Koalisyona İncirlik'i açtıkları için Türkiye'ye minnetarız. DEAŞ karşıtı kampanyamızın önemli bir ayağı ve kullanmayı sürdürebilmeyi umuyoruz' dedi.

İBRAHİM KALIN: KAPATMA HAKKIMIZ VAR