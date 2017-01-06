Polis okullarındaki FETÖ abilerine dev operasyon

İstanbul’daki polis okullarında görevli polis memurlarına örgüt adına talimat veren, aralarında doktor, RTÜK çalışanı ve TSYD mensubunun da bulunduğu 70 şüpheliye yönelik 41 ilde operasyon başlatıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul'da bulunan polis okullarındaki yapılanmasına ilişkin dev bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde bu sabah savcılık talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 41 ilde 70 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.

Savcılıktan alınan gözaltı ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin adreslerine giden organize polisi gözaltı ve arama işlemi yaptı. Şüphelilerin İstanbul'daki polis okullarında FETÖ adına faaliyet gösterdikleri, okullardaki FETÖ mensubu polis memurlarına örgütsel talimat verdikleri öğrenildi. FETÖ abisi ve ablalarından oluşan şüphelilerin Sağlık Bakanlığı, RTÜK ve TSYD gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar oldukları öğrenildi. FETÖ abileri arasında hakim adayı ve akademisyen de bulunduğu belirlendi.