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'daki noel baba şirket çalışanı çıktı

  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 10:31
Reina'daki noel baba şirket çalışanı çıktı
Reina'daki noel baba şirket çalışanı çıktı

idare müdürü ist daki o sırrı anlattı: Noel Baba kıyafetli kişi şirinlik yapmak isteyen işletme çalışanıydı.

39 kişinin öldüğü sına ilişkin eğlence mekanının idare müdürü Işık Görmek, "Terörist Noel Baba kıyafetliydi" iddialarını ise şöyle aydınlattı:

"İçeride Noel Baba kıyafetli birini gördüm. Bir süre göz göze geldik. Çok ses olduğu için konuşamadık. Bana sadece 'Nasıl?' diye sordu. Daha sonra bu kişinin servis elemanı arkadaşımız olduğunu öğrendik. İçerideki müşteriler için yapılan bir şirinlikti."