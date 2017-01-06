Silivri’de hâkimden insanlık dersi

FETÖ kumpasının sembolü haline gelen Silivri Cezaevi'ndeki ilk darbe davasında mahkeme heyeti, FETÖ'cülere hukuk ve insanlık dersi niteliğinde bir karara imza attı. Heyet, haklarındaki ağır suçlamalara rağmen çocuğu engelli olan ve annesi hasta olan sanıklar hakkında tahliye kararı verdi

FETÖ kumpasının sembolü haline gelen Silivri Cezaevi'ndeki ilk darbe davasında mahkeme heyeti, FETÖ'cülere hukuk ve insanlık dersi verdi. Heyet, haklarındaki ağır suçlamalara rağmen çocuğu engelli olan ve annesi hasta olan sanıklar hakkında tahliye kararı verdi. Kararda tutuklu komiser Adil Tiftik'in çocuğunun engelli olması, Emniyet Amiri Soytürk Yıldız'ın ise annesinin kalp rahatsızlığının dikkate alındığı belirtildi. Tahliye kararına sanıklar ve yakınları bile şaşırırken, akıllara FETÖ'nün yıllar önce kararttığı hayatlar geldi. Ergenekon ve Balyoz davalarında bazı isimler cezaevinde hayatını kaybetmişti. FETÖ'cü hakimler Ergenekon'un kasası olduğu iddiasıyla tutuklanan Kuddusi Okkır'ı cezaevinde akciğer kanserine yakalanmasına rağmen tahliye etmemişti.