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ARKADAŞINA GÖNDER Gabar Dağı'nda çatışma çıktı: 2 asker şehit
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Gabar Dağı'nda çatışma çıktı: 2 asker şehit

AA
  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 17:53 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 17:54
Gabar Dağı'nda çatışma çıktı: 2 asker şehit
Gabar Dağı'nda çatışma çıktı: 2 asker şehit

Güvenlik güçlerince Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.