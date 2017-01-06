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Son dakika haberi: 'u basan 17 ciye dava

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  • Giriş Tarihi: 6.1.2017 12:58 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 14:19
Son dakika haberi: AKOM'u basan 17 darbeciye dava
Son dakika haberi: AKOM'u basan 17 darbeciye dava

  girişimi gecesi İstanbul'da 'u basan darbeci askerlere yönelik soruşturma tamamlandı. 17 şüpheli asker hakkında dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yeltenilen girişim sırasında i İstanbul'da 'u basan askerlere yönelik yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 214 sayfalık , Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

5'i kurmay albay olan şüphelilere 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlaması kapsamında ceza istendi. İddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi ne düştü.

Darbe girişimde AKOM'un işgal edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

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