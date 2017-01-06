Son dakika haberi: AKOM'u basan 17 darbeciye dava

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul'da AKOM'u basan darbeci askerlere yönelik soruşturma tamamlandı. 17 şüpheli asker hakkında dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yeltenilen 15 Temmuz darbe girişim sırasında i İstanbul'da AKOM'u basan askerlere yönelik yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 214 sayfalık iddianame, Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

5'i kurmay albay olan şüphelilere 'Adam öldürmeye teşebbüs' ve 'Kamu malına zarar vermek' suçlaması kapsamında ceza istendi. İddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi ne düştü.

Darbe girişimde AKOM'un işgal edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı

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