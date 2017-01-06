Teröristlerin alçak planı ortaya çıktı

İzmir Adliyesi'ne saldıranların adliyeye girmek için plan yaptıkları belirlendi. Bakan Bozdağ, "Bizim değerlendirmemize göre patlama olduktan sonra birisi roketatarlarla C Blok'a saldırı yaparken öteki de el bombalarıyla saldıracaktı. Roketsavarın ucuna takılacak tanksavar ve bu çok tesirli bir şey. 1,5 metrelik duvarı delip geçebilecek güçte. Ve bundan 7 tane var" dedi.

Bakan Bekir Bozdağ, İzmir adliyesine yapılan hain saldırı konusunda verdiği bilgiler büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü gösterdi. Bozdağ'ın açıklamasına göre teröristler iki araçla geldi. Araçların birinde patlayıcı diğerinde saldırgan bulunuyordu.

Bakan Bozdağ şunları söyledi: "Terör saldırısını yapanların üzerilerinden çıktığı malzemeye baktığımızda, 2 teröristin iki araçla geldiklerine bakılırsa, İzmir Adliyesini hedef alan atışlar yapmayı, büyük bir faciaya yol açacak bir eylem planlandığı değerlendiriliyor. Bu büyük planı Fethi Sekin, cesareti, kahramanlığıyla şehadeti göze alarak önlemiştir. Bunlar diridir zaten, ama onların isimlerini yaşatmak da görevimizdir. Başbakan da ifade ettiler, biz de değerlendirmelerimizi yaparak isminin nereye, nasıl verileceğini değerlendirip yapacağız."





Teröristlerin terör soruşturmalarını yapan savcıların ve terör yargılamaların yapıldığı mahkemelerin olduğu alana yönelmek istediklerini değerlendiren Bakan Bekir Bozdağ, "Birinin çantasında çok ağır silahlar var. Diğeri de aracın patladığı noktaya gidiyor. Onların hesap edemediği gelişmeler olunca patlama daha erken gerçekleşiyor. Onlar planlarını gerçekleştiremiyor. El bombaları da var, tanksavarlar var ve bu çok tesirli bir şey. Bir buçuk metrelik duvarı yıkabilecek ağırlıkta ki bundan 7 tane. Bizim değerlendirmemize göre bir tanesi C bloka dönük silahlarla saldırı yaparken, diğeri de el bombalarıyla içeriye girmeyi planlamışlar."



