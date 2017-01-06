Türkiye, hainlerin FETÖ irtibatlarını Yunanistan’a iletti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yunan adli makamlarına gönderilen yazıda, darbe girişimi sırasında, bir grup askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için helikopterle İstanbul Samandıra'daki 4. Kara Havacılık Alayı'ndan, Muğla'nın Marmaris ilçesine hareket ettiği anlatıldı. Bu ekibin başındaki Kurmay Pilot Albay Ali Aktürk ve Kurmay Pilot Yarbay Davut Uçum ile darbe girişiminin başka bir ayağında görev alan ancak başarısız olunca Yunanistan'a kaçan askerlerin karşılıklı telefon görüşmelerine dair kayıtlar ortaya çıkarıldı. Yunanistan'da 10 gün sonra iadeleri konusunda karar verilecek olan firari Kurmay Pilot Binbaşı Ahmet Güzel, Kurmay Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Yüzbaşı Feridun Çoban ve astsubay başçavuş Mesut Fırat'ın suikast timiyle görüşme kayıtları iade dosyalarına eklenerek, Yunan adli makamlarına iletildi. Kayıtlara göre suikast ekibinin başındaki Pilot Albay Ali Aktürk ile firari Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik arasında 15 Temmuz gecesi saat 21.16'da 8 saniye, 22.30'da 46 saniye, 00,28'de 29 saniye olmak üzere üç ayrı görüşe gerçekleşti. Aktürk ile firari Pilot Binbaşı Ahmet Güzel arasında ise 22.18'de bir görüşme yapıldı. Diğer firari subayların da FETÖ'nun suikast timiyle defalarca kez görüşme yaptığı tespit edildi.